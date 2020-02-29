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Büyük ikramiye Girne'ye

Büyük ikramiye Girne'ye
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Devlet Piyangosu dün akşam çekildi. Çekilişte 300.000TL'lik büyük ikramiye 72303 numaralı bilete isabet etti. 
Büyük ikramiye bileti Girne bayilerinden Ömer Yazır tarafından satıldı.

Başbakanlık Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamada, sıradaki çekilişin 8 Mart tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 300.000 TL olacağı belirtildi.
8 Mart tarihinde gerçekleştirilecek çekilişlerin biletleri, 20 TL’den bugünden itibaren satışa sunulacak.

Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” denildi.

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