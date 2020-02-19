Büyük ikramiye İskele'de satıldı

Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 900 bin TL’nin, İskele bayisi Gökhan Yıldıran tarafından satılan “07605” numaralı bilete isabet ettiği bildirildi.



Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Biriminden yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat’ta gerçekleştirilecek bir sonraki çekilişte büyük ikramiyenin 300 bin TL olacağı ve biletlerin 20 TL fiyatla bugün itibarıyla satışta olacağı kaydedildi.



Açıklamada, resmi siteden biletlerin kontrol edilmeden atılmaması uyarısında bulunularak,

Piyangolar Biriminin resmî web sitesinin piyangolar.gov.ct.tr olduğu hatırlatıldı.