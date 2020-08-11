Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 8 Ağustos tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihliye ikramiyesi teslim edildi.

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 8 Ağustos gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi kazanan adına Türkiye İş Bankası Gönyeli Şube Müdürü Hüseyin Öksüz tarafından teslim alındığı bildirildi.

Devlet Piyangosu’nun sıradaki çekilişinin 18 Ağustos tarihinde gerçekleşeceği, büyük ikramiyenin ise 300 bin TL olduğu belirtildi.