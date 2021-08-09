Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ağustos çekilişinin talihlisi ikramiyesini aldı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu’nun 8 Ağustos tarihli çekilişinde ‘71874’ numaralı bilete isabet eden 350 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün, isminin açıklanmasını istemeyen ve Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da ikamet eden kişi tarafından daireden teslim alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.