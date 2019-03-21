Büyükelçi'den İskele Belediye Başkanı'na ziyaret

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi..

Bu sabah gerçekleşen görüşmede Başkan Sadıkoğlu, Büyükelçi Başçeri’ye, İskele Belediyesi Kültür Evi’nin yapımında verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Sadıkoğlu, Kültür Evi’nin anısı için özel olarak hazırlanan ahşap oyma işini de Büyükelçiye armağan etti.

Görüşmede Kültür Evi’nin anısına özel olarak hazırlanan hediyeyi de takdim eden Başkan Sadıkoğlu, Büyükelçi Başçeri’yi 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek İskele Belediyesi 4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine de davet etti.

2018 yılı ilk çeyreğinde yapımı başlanan ve geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan Kültür Evi, İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarının yanı sıra TC Lefkoşa Büyükelçili nezdinde TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yapılmıştı.