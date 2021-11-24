Büyükelçi'den öğretmenlere mesaj

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü öğretmenlere gönderdiği mesajla kutladı.

Başçeri mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “milletini geleceğe taşıyan nesilleri şekillendiren öğretmenleri, bir anlamda geleceğin mimarları olarak gören felsefesinin” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğretmenleri tarafından da benimsenmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Ali Murat Başçeri, “Bu düşünce ve inançla onurlu görevinizi sürdürürken, Türkiye Cumhuriyeti imkânları dâhilinde daima yanınızda olmaya devam edecektir. Bu kutsal mesleği ileriye götürmek ve ülkenizin geleceğini şekillendirecek bütün çalışmalarınız bizlerden daima destek görecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı şöyle:

“Sevgili Öğretmenim,

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ben her şeyden önce öğretmenim’ sözüyle tüm unvanların ilerisine taşıdığı öğretmenlik mesleğinin önemini vurgularken, ‘Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam beni onunla anlatın. Onun dışında kazandığımız zaferler, yaptığımız işler onun sonrasında gelir’ sözüyle de öğretmenlik mesleğine verdiği değeri ve mesleğin yüceliğini en güzel şekilde ifade etmiştir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün milletini geleceğe taşıyan nesilleri şekillendiren öğretmenleri, bir anlamda geleceğin mimarları olarak gören felsefesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğretmenleri tarafından da benimsenmesi bizleri mutlu etmektedir.

Bu düşünce ve inançla onurlu görevinizi sürdürürken, Türkiye Cumhuriyeti imkânları dâhilinde daima yanınızda olmaya devam edecektir. Bu kutsal mesleği ileriye götürmek ve ülkenizin geleceğini şekillendirecek bütün çalışmalarınız bizlerden daima destek görecektir.

Bu duygularla, başta Başöğretmenimiz olmak üzere, Kıbrıs Türk mücadele tarihinin kahramanları olan; Mağusa’da Madam Güzin olarak bilinen Diva Uluçay, Baf’ın simgelerinden biri olan ve Baf’a Atatürk heykelini diktiren Feriha Coşkun; Türk Mukavemet Teşkilatı ve Baf örgütünü kuran Fikri Karayel; Mağusalı olup Kıbrıs Türk mücadelesinde Canbulat Radyosu’nda ‘Şiir Saatleri’ programını sunan Erol Erozan; ‘Akdeniz Esintileri’ şiir kitabı ile duygularını yazıya döken Limasollu Teoman Ersöz ve burada isimlerini sayamadığımız ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu vesileyle siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyorum.”