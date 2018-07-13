BÜYÜKELÇİ KANBAY’DAN FETÖ AÇIKLAMASI

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin yıldönümü öncesinde, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay bir basın toplantısı düzenleyerek; aradan geçen iki yılın ardından soruşturmada gelinen son durum hakkında bilgi verdi:





FETÖ terör örgütü mensuplarının yakalanması sonrası ortaya çıkan yeni delillerin, örgütün yapılanması ve bağlantılarını ortaya çıkardığını anlatan Kanbay; rakamlarla örgütün bugüne kadarki faaliyetlerini anlattı.



Bugüne kadar 160 kadar ülkede okullar ve iş çevreleri ile bağlantıları sayesine faaliyet gösteren FETÖ terör örgütünün KKTC’de de kamusal ve özel alanlarda faaliyet gösterdiğinin tespiti üzerine bugüne kadar gerekenlerin yapıldığını söyleyen Büyükelçi Kanbay; gerekli adli dosyaların hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Özellikle Güney üzerinden Avrupa’ya kaçma çalışmaları hakkında gerekli önlemlerin alındığını da belirten Kanbay; örgütün hala yurtdışında olan bağlantılarının tespit edilip etkisizleştirilmesi için her türlü çalışmanın devam ettiğini de belirtti



