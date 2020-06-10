Büyükelçilik organizasyonuyla yarın charter sefer düzenleniyor

TC Lefkoşa Büyükelçiliği organizasyonuyla, Ercan Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yarın charter sefer düzenleniyor.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, uçakta koltuk sayısı sınırlı olduğundan ilk başvuranların yolcu olarak alınacağını duyurdu.

Covid-19 belirtisi gösterenlerin kesinlikle uçağa alınmayacağı vurgulanan duyuruda, seyahat edeceklerin yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmalarını istendi ve “İstanbul Havalimanı’ndan ülkemize giriş öncesinde makamlarımızca gerekli sağlık kontrolü yapılacaktır” denildi.

Bilet almak isteyenler için ilgili şirketin telefon numaraları şöyle duyuruldu: “0533 839 04 07, 0533 855 34 60, 0533 826 09 03, 0533 884 11 17, 0533 852 33 95.”