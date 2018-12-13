Tarım Dairesi, Büyükkonuk köyünde zeytin yetiştiriciliği ve budama konusunda eğitim çalışması düzenledi.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Büyükkonuk köyünde sürdürdü.

Bu çerçevede, dün üreticilere zeytin yetiştiriciliği ve budama konusunda eğitim verilerek, zeytin yetiştiriciliği, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili gece eğitimi gerçekleştirildi.