Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi, Tarım Bakanlığı'nda

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, kooperatifleştirme ile tüm Karpaz bölgesinde ürün çeşitliliğine gidilerek, ürünlerin pazarlanmasının önemine değindi.

Bakan Oğuz, üreticinin en büyük sorunun pazarlama olduğunu anımsatarak, “Pazarlama sorununu çözdüğünüz an, üretimdeki motivasyon artar. Bu yeni üreticilerin de sektöre girmesini sağlar. Zaten kooperatifin amacı da budur” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi Başkanı Mustafa Hasek, Esnaf ve Zanaatkârlar Derneği Koordinatörü Hürrem Tulga ile beraberindekileri kabul etti.

HASEK: “AMACIMIZ ÜZÜM VE ZEYTİNYAĞINDA MARKALAŞMAK”

Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi Başkanı Mustafa Hasek, kooperatifin çalışmaları ve kooperatifin üretimi olan Taş Değirmen zeytinyağı hakkında bilgiler verdi. Hasek, amaçlarının hem üzüm hem de zeytinyağında markalaşma olduğunu söyleyerek, Mehmetçik’teki üzüm kooperatifinin yeniden canlandırıldığını belirtti.

Kooperatifin her geçen gün büyüdüğünü anlatan Hasek, bu sayede bölgenin gelişimine katkı koymaya çalıştıklarını ifade etti. Hasek, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın inisiyatif alarak kooperatife en büyük desteği verdiğini de sözlerine ekledi.

OĞUZ: “HALİ ARAZİLERE HARNUP, ZEYTİN BADEM EKİLMELİ”

Bakan Oğuz, hali arazilerde ülkeye ekonomik katkı sağlayacak harnup, zeytin ve badem ağacı ekimine gidilmesi gerektiğini ifade ederek, “ Daha önceden ekilmiş olan harnup, zeytin ağaçları var. Bunlar bir şekilde bakımsız kalmış, kaderine terk edilmiş veyahut hoyratça kullanılmış. Bu alanları harnup, zeytin ve badem ağaçlarıyla çeşitlendirme yönünde düşüncemiz var. Devlet arazilerindeki bu ağaçların isteyen üreticiye kiralanması yönetimiyle ülkeye ekonomik değer kazandırılması ve katkı sağlanması yönünde çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

“BİLİNÇLİ ÜRETİM, BİLİNÇLİ ÜRETİCİ İLE OLUR”

Bakan Oğuz, üreticinin eğitimden geçmesinin önemini vurgulayarak, arazi şartlarının hazırlanması, fidanların ekimi, büyütülmesi, daha verimli hale getirilmesi ile ilgili bilinçli üreticiye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Oğuz, bilinçli üretimin, bilinçli üretici ile olabileceğine dikkat çekerek, “O nedenle eğitim ön planda olmalı. Biz, bakanlık olarak katkı koymaya ve çalışmaya hazırız. Karpaz bölgesi için İskele’den başlayarak Dipkarpaz’a kadar gelir getirici, üreticiye fayda sağlayacak ve kırsaldaki istihdamı artırıcı çaba içine girmemiz gerekiyor” dedi.