Büyükoğlu, Güzelyurt ve Lefke'deki eksikliklere değindi

HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu da, batı bölgesinde yaşayan kişilerin sorunlarından bahsetmek istediğini ve kendilerine düşen görevin de kamu, kurum ve dairelerin daha iyi hizmet verebilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Büyükoğlu, yaklaşık 20 aydır tamamlanmış itfaiye binası olduğunu ve bu binanın daha iyi hizmet vermesi için gerekli çalışmaların tamamlanmasını istedi.

Polis okulunun da tamamlandığını ve hayata geçirilmesi için çok az bir çaba harcanması gerektiğini dile getiren Büyükoğlu, bölgedeki gamini ocaklarının da yılsonu tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Güzelyurt hastanesi konusundaki kararlılığın devam etmesini de isteyen Büyükoğlu, narenciye sektöründeki sıkıntılara da değindi.

Büyükoğlu, Lefke’nin tam bir ilçe olarak hizmet verebilmesi için eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Büyükoğlu, Lefke Merkez, Bağlıköy ve Gemikonağında imar planlarının yapılabilmesi gerektiğini belirtti.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, tekrar söz alarak, Güzelyurt hastanesi konusuna cevap vermek istediğini söyleyerek, Güzelyurt hastanesi konusunun rüyalarına girdiğini ve mutlaka bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan olduğu ilk günden itibaren Güzelyurt hastanesi konusunda çalışmalar yaptığını dile getiren Pilli, hastanenin yapısal sorunları olduğunu ve bu sorunların giderilmesi için çaba harcadığını kaydetti.

Pilli, Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesinin Lefkoşa Hastanesinin rahatlamasına neden olacağını söyledi.

İtfaiye ve yol çalışmalarının bitimi konusunda çalışmaların olduğunu dile getiren Pilli, imar planı konusunda da en kısa sürede ilgili bakanlığın açıklama yapacağını kaydetti.

