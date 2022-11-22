Büyükoğlu: "İstifa etmemizin ne kadar doğru olduğu yaşanan istifa kararları ile kanıtlandı"

Halkın Partisi’nin (HP) eski milletvekillerinden Hasan Büyükoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, HP’deki toplu istifalara işaret etti.

Hasan Büyükoğlu, “Bugün bir kez daha Halkın Partisi'nden o dönemde istifa etmemizin ne kadar doğru olduğunu yaşanan istifa kararları ile kanıtlandığını hep beraber görüyor ve yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükoğlu, “Bizler 9. dönem milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Hasan Topal ve Mesut Genç olarak radikal istifa kararı alarak ülkemizin tıkanan siyasetinin önünü açmıştık” dedi.

Büyükoğlu, şöyle devam etti:

“O günlere geri dönersek; yaşanan Maraş açılımının sebep gösterilmesi sonrası HP'nin hükümetten anlamsızca ve çocukça 3 ay boyunca çekilme süreci yaşanmıştı. O zaman ki şartlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pandemi adayı sarmış ve Koronavirüs aşısına erişim olmayışı, Meclis'ten bütçe geçirilmemiş oluşu, vakaların tedavi edileceği bir pandemi hastanesi olmayışı ve hükümet krizi kaynaklı en ufak işlerin dahi yürütülemediği bir ortam ile karşı karşıyaydık.

4'lü CTP, TDP, DP ve HP hükümetini bozan Halkın Partisi, UBP ile kuran yine Halkın Partisi ve ardından UBP ile hükümeti bozan yine o dönemin Halkın Partisi Başkanı ve kendi hegemonyasında oluşturduğu Parti Meclisi idi.”

Büyükoğlu, “Biz işte o üç istifacı arkadaşlar olarak devlet yönetme ciddiyetini bilen, ülke çıkarlarını gözeterek tüm acımasızca eleştirilere rağmen o dönem bağımsız vekil kalıp ülkede hükümet kurulmasını sağlamamızın ne kadar da haklı birer karar olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

Büyükoğlu, istifa eden Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers’a bağımsız vekillik süreçlerinin hayır olmasını diledi.

Mesut Genç, Hasan Büyükoğlu ve Hasan Topal, Ersan Saner başkanlığındaki UBP-DP-YDP azınlık hükümetine dışarıdan destek vermek amacıyla HP’den istifa etmişti.