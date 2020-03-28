Büyükyılmaz: "Acil kriz masası kurulmalıdır"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, salgın hastalıktan ilk can kaybının verildiği ve bölgesel karantina uygulama aşamasına gelindiği bu günlerde, mevcut ekibin krizi yönetemediğinin, her geçen gün daha iyi anlaşılmakta olduğunu savundu.

Büyükyılmaz yaptığı açıklamada, kriz masası kurulması gerektiğini belirterek, “Bu beceriksizliğin faturasını toplum olarak biz ödemek zorunda değiliz” dedi.

Karpaz bölgesinde testleri pozitif çıkan kişilerin, Lefkoşa’daki Karantina oteline kendi araçları veya yakınları ile gönderildiğini, bu insanların yolda kimse ile temas edip etmediği veya bir markete girip alış veriş yapıp yapmadığının muamma olduğunu iddia eden Büyükyılmaz, “Hükümet hiç olmazsa bu konuda Güvenlik Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetini değerlendirmek zorundadır” ifadesini kullandı.

Polislerin korumasız bir şekilde görev yaptıklarını da savunan Büyükyılmaz şöyle devam etti:

“Polise dağıtılan eldiven ve maskeler, kendilerine 24 saat kullanmaları için verilmektedir. Oysa bu maskelerin ömrünün 20 dk. olduğu bilinmektedir. Polislerimizin bu kadar korumasız olarak değerlendirildiği bir çalışma düzeni hem polisler, hem polis aileleri hem de o ailelerin etkileşimde olduğu kişiler için tehdit oluşturmaktadır. Hükümetin bir an evvel ehliyetli, liyakatli ve tecrübeli kişilerden oluşan bir kriz masası oluşturması ve görev ve yetkilerinin büyük kısmını bu masaya devretmesi elzemdir. Hükümeti artık işin ciddiyetini kavramaya ve gereğini yapmaya davet ediyoruz.”