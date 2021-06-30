Büyükyılmaz: “Teknecik’teki koyu renk dumanın bacadan çıkan emisyon değerleriyle ilgisi yok”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, koyu renk dumanın Teknecik Elektrik Santrali’ndeki sadece Buhar Türbini Santrali ünitesinin bacasından çıktığını, bunun da yakıt hava karışımında hava miktarının az olduğu anlamını taşıdığını ve bacadan çıkan emisyon değerleriyle ilgisi olmadığını açıkladı.

Büyükyılmaz, şu anda Buhar Santrali bacası dahil tüm bacalardan çıkan dumanın renginin rutin çalışma standart rengine döndüğünü de belirtti.

Büyükyılmaz, EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç’ın Teknecik Elektrik Santrali’nden kirli dumanların yükseldiğine ve bunun da kalitesiz akaryakıt kullanımından kaynaklandığına yönelik iddialarını yalanladı.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, her gelen parti yakıta ait numunelerin standartlara uygun olarak, numune almaya yetkili bağımsız gözlemci firma tarafından ve Teknecik personelinden oluşan ekibin gözetiminde alındığını belirterek, bu numunelerin uluslararası akredite laboratuvara analiz için gönderildiğini kaydetti.

Bu uygulamanın yakıt alımında uygulanan rutin uygulama olup uluslararası standartlar dahilinde olduğunu vurgulayan Büyükyılmaz, son dönemde alınan akaryakıta ait analiz sonuçları ile Kıb-Tek akaryakıt spesifikasyon tablosunu da paylatı.

“KALİTESİZ AKARYAKIT KULLANILDIĞI İDDİALARI ASILSIZDIR”

Büyükyılmaz, “Uluslararası akredite SGS (Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.) firmasının Mersin laboratuvarında yapılan analizlerde tüm parametrelerin test sonuçları teknik şartnamede tanımlanan limit değerler dahilinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle kalitesiz akaryakıt kullanıldığı iddiaları asılsızdır” dedi.



Teknecik Santrali’nde toplamda 10 baca bulunduğunu ve koyu renk dumanın sadece Buhar Türbini Santrali çalışan ünitesinin bacasından çıktığını aktaran Büyükyılmaz, Dizel Santrallerin bacalarından çıkan duman renginin normal düzeyde olduğunu vurguladı.“Bacadan çıkan dumanın koyu renk olması yakıt hava karışımında hava miktarının az olduğunu ifade etmektedir. Bunun bacadan çıkan emisyon değerleri ile ilgisi bulunmamaktadır” diyen Büyükyılmaz, 2021 ilkbahar dönemi ve Haziran ayının bu haftasına kadarki süre içerisinde puant yüklerin düşük olması nedeni ile ihtiyaç duyulmadığından ve daha ekonomik üretim yapılması amacı ile sadece küçük güce sahip Dizel Santral üniteleri çalıştırıldığı, büyük güce sahip Buhar Türbini Santrali ünitelerinin ise devre dışı tutulduğu bilgisini verdi.“TÜM BACALARDAN ÇIKAN DUMANIN RENGİ, RUTİN ÇALIŞMA STANDART RENGİNE DÖNDÜ”Büyükyılmaz şöyle devam etti:“Dizel Santrallerin çalıştırılmasına bağlı olarak yakıt seperatörlerinde oluşan ve sadece buhar türbini santrali tarafından ek yakıt olarak kullanılabilen slaç yakıt bu süre zarfında Buhar Santrali’nin günlük tankına aktarılmıştır. Hafta başından itibaren artan sıcaklara bağlı olarak artan enerji ihtiyacının karşılanması amacı ile 28 Haziran 2021 tarihinde Buhar Santrali’nin 1. Ünitesi devreye alınmıştır. Bu tarih itibarı ile slaç yakıt da kullanılmaya başlanmıştır.Buhar santralleri ilk devreye girdiğinde yakıcı (burner) sorunu yaşanması olağan bir durumdur ve santral stabil duruma gelene kadar yakıcılar devre dışı kalabilir. Yakıcıların devre dışı kalması ile yakıt hava oranında değişim yaşanmakta ve bacada koyu duman gözlemlenebilmektedir. Normalde bu süreç içerisinde santralin düşük yükte tutulması amaçlanır. Ancak santralin devreye yeni girdiği günden itibaren aşırı sıcaklara bağlı artan enerji ihtiyacı ve tüketicilerde enerji kesintisi yapılmaması adına santral yüksek yükte çalıştırılmak zorunda kalınmıştır.Bu duruma ilaveten Buhar Santrali’nin günlük yakıt tankında bulunan bir miktar sulu slacın da kullanımına bağlı olarak zaman zaman dumanın daha koyu renk aldığı gözlemlenmiştir.Şu anda Buhar Santrali bacası dahil tüm bacalardan çıkan dumanın rengi rutin çalışma standart rengine dönmüştür.”