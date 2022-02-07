BY üyeleri, emekçilerin haklarını savunacaklarına dair ant içti

Bağımsızlık Yolu (BY), Meclis önünde basın açıklaması yaparak, partinin yeni döneme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Ekonomik sorunlara dikkat çeken parti, emekçi iktidarını kurmak için mücadele edeceğini ve özel sektör emekçilerinin sorunlarının siyasetin merkezinde olacağını bildirdi.

Meclis’te yeni dönem milletvekillerinin ant içtiği sırada düzenlenen eylemde, Bağımsızlık Yolu üyeleri, özel sektörde 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması için mücadele etmeye devam edeceğine yönelik hep bir ağızdan ant içti.

RAHVANCIOĞLU

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu yaptığı açıklamada, yeni seçilen vekillerin yemin töreni nedeniyle, Bağımsızlık Yolu’nun yeni döneme ilişkin görüşlerini aktarmak amacıyla toplandıklarını belirtti.

Seçim süreci boyunca vaatler verildiğini hatırlatan Rahvancıoğlu, şimdiden yapılan açıklamalarla vaatlerden dönülmeye başlandığını savundu.

“Rejim partileri bu ülkede hükümet olabilirler ancak iktidar olamazlar” iddiasında bulunan Rahvancıoğlu, başta özel sektör emekçileri olmak üzere yoksullaşan, gelir düzeyi düşen, pahalılık altında ezilen, alım gücü gerileyen halkın haklarını savunmak amacıyla her platformun kendileri için bir mücadele platformu olduğunu kaydetti.

BASIN AÇIKLAMASI

Ardından Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütlenme Sorumlusu Sevgül Uzkan, hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Halkın çok ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tüp gaz zammı, elektrik kesintileri, her geçen gün pahalılaşan temel ihtiyaç maddeleri, akaryakıt zamları ve eriyen alım gücümüz; emekçiler için giderek büyüyen bir yoksulluk anlamına geliyor. Tüm bunlardan kar eden odaklar, sermayedarlardır. Hükümetler ise sadece bu sermaye odaklarını gizleyen paravan görevi görmektedirler.”

“Zenginler her geçen gün daha da zenginleşirken, emekçi halk fakirleşmektedir. Halk fakirleştiği için zenginler daha da zenginleşmektedir” denilen açıklamada, bu durumu tersine çevirmenin yolunun “zenginlere hizmet eden mevcut rejimin yapısını reddetmekten geçtiği” görüşü belirtildi.

Bağımsızlık Yolu’nun ilerleyen dönemde “rejim partilerinin” takipçisi olmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, ekonomik sıkıntıların çözümü için halktan yana politikaların vurgulanacağı ifade edildi.

Halkın alım gücünün yükseltilmesi için asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve hayat pahalılığının iki ayda bir maaşlara yansıtılması gerektiği belirtilen açıklamada, anayasal hak olan eğitim ve sağlığın tamamen ücretsiz ve kaliteli bir şekilde devlet tarafından sağlanması gerektiği vurgulandı.

Teşvikler, muafiyetler ve hibelerin tamamen durdurulması istenen açıklamada, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamuya kaynak aktarılması ve “Servet Vergisi” alınması gerektiği ifade edildi.

Partinin, yeni dönemde halkın yararına yapılması gerektiğini düşündüğü yasalar konusunda da takipçi olacağı ve yasaları hazırlayarak, Meclis gündemine taşıyacağı bildirilen açıklamada, parti tarafından öncelikli olarak gündeme alınacak yasalar sıralandı.

Bağımsızlık Yolu’nun özel sektörde 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması için mücadele etmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, emekçi iktidarını kurmak için mücadele edileceği, özel sektör emekçilerinin sorunlarının siyasetin merkezinde olacağı belirtildi.

Basın açıklaması, slogan ve alkışlarla sona erdi.