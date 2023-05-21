BY: "Yabancı siyasi partilerin KKTC’de temsilcilik açması ve yürüttükleri faaliyetler yasa dışı"

Bağımsızlık Yolu (BY), yabancı siyasi partilerin KKTC’de temsilcilik açmasının ve yabancı siyasi parti temsilcilikleri tarafından yürütülen faaliyetlerin yasa dışı olduğunu savunarak, kapatılmaları gerektiğini ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu yaptığı yazılı açıklamada, basında “AKP’nin Yeni Erenköy'de seçim ofisi açtığı” yönünde haberler bulunduğunu belirterek, hükümet’e “Ülkemizde hiçbir yasal dayanağa sahip olmadan siyasi faaliyet yürüten yabancı parti ve örgütlerin temsilcilikleri ile ilgili ne zaman önlem almayı planlamaktasınız?” diye soru yöneltti. BY açıklamasında “Bağımsızlık Yolu olarak verdiğimiz mücadele belirli bir yapıya karşı değil, Kıbrıslı Türk halkının saygınlığı, iradesi ve hakları için bir bütün olarak ortaya koyduğumuz bir mücadeledir” ifadelerine yer verdi.

BY, hükümetin bu konuda önlem alma ihtiyacı duymaması ve bu faaliyetlerin yasal bir zemini olduğunu düşünmesi halinde, kamuoyunu bu faaliyetlerin hangi yasal çerçeveye dayandığı konusunda bilgilendirmesini de istedi.