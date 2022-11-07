Çağ-Sen’de başkanlığa yeniden Mehmet Davulcu seçildi

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) Genel Kurulu, başkanlık görevini yeni dönemde de Mehmet Davulcu’ya verdi.

Çağ-Sen’den verilen bilgiye göre, önceki gün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda (KTÖS) düzenlenen Genel Kurul'da sendika yetkili organları da belirlendi.

Sendika Başkanı Mehmet Davulcu Genel Kurula yaptığı konuşmada, Çağ-Sen üyelerini özel sektörde sendikalaşmanın yayılması için daha aktif görev üslenmeye çağırdı. Özel sektörde sendikalaşma oranının yüzde 1.5 civarında olduğunu belirten Çağ-Sen Başkanı Davulcu, bu oranın önemli bir kısmının Çağ-Sen üyesi olduğunu söyledi.

Çağ-Sen Başkanı, “İşçiler mal ve hizmet üretmezse sermaye sahiplerinin o ihtişamlı yaşamlarından eser kalmaz, kendi temel gereksinimlerini yapmaktan bile aciz kalırlar” dedi.

Genel Kurulda kurullara seçilen isimler ve görevlendirmeler şöyle:

Yönetim Kurulu:

Genel Sekreter : Erdinç Selasiye

Mali Sekreter : Verda Tözün

Kamu Sektörü Sekreteri : Koral Mertler

Özel Sektör Sekreteri : Ayşen Başar

Diş İlişkiler Sekreteri : Zuhal Koreli

Sosyal İşler Sekreteri : Melihat Saif

İnsan Hakları Sekreteri : Sultan Miharbi

Örgütlenme Sekreteri : Anıl Zaim

Yedek Üyeler : Hüseyin Denizgil, Özge Biçercioğlu, Gülçem Bayraktar

Disiplin Kurulu:

Başkan : Ayşe Davulcu

Üye : Ersin Hürdoğanoğlu

Üye : Gönül Tulga

Yedek Üyeler : Ahmet Özdirenli, İbrahim Ada

Denetleme Kurulu :

Başkan : Hüseyin Yalyalı .

Üye : Burcu Solmazcan

Üye : Halkan Bozat