Çağ-Sen’den grev

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası Çağ-Sen, Lefkoşa İktisat Kooperatifi Li-Koop’ta toplu iş sözleşmesi uygulamasının durdurulacağı gerekçesiyle 24 Mayıs’tan itibaren süresiz grev başlatma kararı aldı…

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini bir işyerinde en çok üyesi bulunan sendikaya tanıdığına işaret etti ve Çağ-Sen’in bu yasa altında 14 Kasım 2018’de Lİ-KOOP ile toplu iş sözleşmesi imzaladığını anlattı.

Toplu iş sözleşmesinin, Li-Koop’ta örgütlü azınlık bir sendika tarafından mahkemeye taşındığını ve mahkemenin toplu iş sözleşmesinin durdurulması yönünde ara emri verdiğini ifade eden Davulcu, bunun üzerine de Li-Koop’un sözleşmeyi uygulamama kararı aldığını ve sendikaya bildirdiğini anlattı…

Davulcu, “Çağ-Sen Yönetim Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi’yle kazanılan haklara sahip çıkmaya, söz konusu kazanımları korumak için yasaların öngördüğü tüm hakları kullanarak direnmeye karar vermiştir. Bilinç ve kararlılıkla, Lefkoşa’daki Li-Koop işyerinde 24 Mayıs tarihinden itibaren süresiz grev başlatmaya karar verdiğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşırız” dedi.