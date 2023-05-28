ÇAĞ-SEN’den öğretmenlere destek

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) Başkanı Mehmet Davulcu, öğretmen sendikalarının yarın yapacağı grev ve eylemi desteklediklerini duyurarak, “Öğretmenlerimiz yalnız değildir” dedi.

Davulcu, eğitim sistemiyle oynanarak, toplumu dönüştürmeye, ortaçağ karanlığına hapsetmeye yönelik adımlar atılmak istendiğini savunarak, “Bu hamlelere direnen öğretmenlerimizin yanındayız” açıklamasında bulundu.

Yazılı açıklamasında Türkiye’deki rejimi ve UBP DP YDP hükümetini de eleştiren Mehmet Davulcu, “Kıbrıslı Türk toplumu demokratik bilimsel eğitimden yanadır. Bundan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

Makam odasına Atatürk fotoğrafı asmakla Atatürkçü olunmayacağını da söyleyen Davulcu, açıklamasında şunları da kaydetti:

“Biz Kıbrıslı Türkler Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyip yaşam biçimi haline getirmiş bir toplum olarak eğitim sistemimizi herhangi bir tarikata teslim etmeyiz. Etmeyeceğiz! Öğretmenlerimizin yarın yapacağı grev ve eylemİ desteklediğimizi ve katılımla destekleyeceğimizi duyururken, başta emekçi üyelerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımızı “ithal öğretmen” getirterek yapılmak istenen kötülüğü görüp, aydınlık geleceğimizin teminatı olan öğretmenlerimizin direnişine aktif katılımla destek vermeye çağırıyoruz.”