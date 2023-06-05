Çağansel, Dünya Sağlık Örgütü’nün 76. Genel Kurul Toplantısına (WHA76) katıldı

Dünya Eczacılık Federasyonu (FIP) genç başkanı Kıbrıslı Türk Safiye Çağansel, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Cenevre’de düzenlenen 76. Genel Kurul Toplantısına (WHA76) katıldı.

Çağansel, davetli olarak katıldığı toplantıda dünya çapında 4 milyondan fazla eczacıyı ve eczacılık eğitimcisini temsil etti.

Çağansel, 21-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen genel kurul toplantısı süresince dünyanın dört bir yanından katılım gösteren sağlık bakanları, bakanlar ve diğer mesleki örgüt liderleri ile toplantı ve temaslarda bulundu. Hafta boyunca İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen tüm toplantılarda eczacılık mesleği ve eczacıların önemine önemine vurgu yapan Safiye Çağansel, Komite A ve Komite B toplantılarında hasta güvenliği konusunda Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) adına, eczacı liderliğindeki müdahalelerin maliyet tasarrufu sağladığını ve ilaçla ilgili sorunların azalmasına neden olduğunu gösterdiğini anlattı. Çağansel ayrıca, eczacıların, ilaç güvenliği politikaları ve prosedürlerini geliştirmek, ilaç güvenliği denetimleri yapmak, advers ve yan etki olaylarını bildirmek için meslekler arası çabalara öncülük ettiğini ve işbirliği yaptığını vurguladı.

Çağansel, DSÖ Genel Kurulu’na KKTC’den katılan ilk ve tek eczacı olmaktan ve dünyadaki tüm meslektaşlarını temsil etmekten büyük gurur duyduğunu da kaydetti.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) iletişim sorumlusu görevini de üstlenen Çağansel, 2022’de gercekleşen seçimlerde göreve geldiği Uluslararası Eczacılık Federasyonu Genç Başkanlığı görevi başkanlığını da 2024 yılı sonuna kadar sürdürecek.