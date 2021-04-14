Çağatay: “Bilgiyi ve teknolojiyi kullanan ülkeler ayakta kalacaktır”

Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay, pandemi süreci ülkelerin ekonomisine zarar verirken, dünya çapında bir kriz yaşanırken; ülkelerin krize çare üretmeye çalıştığına ve krize rağmen ortaya çıkan fırsatları değerlendirmenin yolunu aradıklarına dikkat çekti. “Bizim de bu sorgulamayı yapmamız gerekiyor” diyen Çağatay, dönemin şartlarına uyum sağlayan şirketlerin ayakta kaldığını gözlemlediklerini anlattı. Çağatay, “Evet ortada bir kriz var ama her krizin bazı fırsatları da beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. Bu dönemde şartlara uyum sağlayan, krizin niteliğine uygun çözüm üretebilen şirketlerin ayakta kaldığını görüyoruz. Hatta bazıları bu durumdan karlı bile çıkmıştır. Bunların genelde teknoloji şirketleri olduğunu ya da teknolojiyi, interneti, dijital olanakları iyi kullanan şirketler olduğunu hepimiz biliyoruz. Son yıllarda hep bilgi çağına girdiğimiz söyleniyor. Pandemi bize bunun boş bir söylem olmadığını da göstermiş oldu. Bilgiyi kullanabilen şirketler bu ağır kriz döneminde bile ayakta kalmayı başarabilmişlerdir. Aynı şey ülkeler için de geçerlidir. Günümüzde bilgiyi kullanabilen ülkeler ayakta kalacaktır. Bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu yaşadığımız süreçte görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda ne yapabiliriz üzerine kafa yormamız gerekiyor. Bu krizde hangi fırsatları değerlendirebiliriz diye düşünmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“UZAKTAN ÇALIŞANLAR İÇİN KKTC BİR CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR, BUNUN İLK ŞARTI İNTERNET ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİDİR”

Pandemi süreciyle birlikte uzaktan çalışma kavramının hayatımıza girdiğini anlatan Erek Çağatay, bu yeni modelin pandemi sonrasında da birçok iş yerinde uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Yaşanan sürecin çalışma ve iş hayatımızda köklü değişiklikler yaptığına işaret eden HP Milletvekili, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Zorunluluktan kaynaklanan bu çalışma şeklinin hayatımızın bir parçası olması oldukça muhtemel görünüyor. KKTC olarak bu konuyu da bir fırsata çevirebiliriz. Adamızı bir uzaktan çalışma cazibe merkezi haline getirebiliriz. Ülkemizi gerek doğal güzellikleri gerekse iklim şartları itibarıyla turizmle birlikte uzaktan çalışma konusunda da aranılan bir yer haline getirebiliriz. Dünyada da bu konuda çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Örneğin bizim gibi bir ada ülkesi olan 286 bin nüfuslu Barbados, geçtiğimiz günlerde ülkelerinde uzaktan çalışacak turistlere bir yıllık oturma vizesi vereceğini açıkladı. Dolayısıyla bu konuda bir pazar oluşacağı anlaşılıyor. Biz de bu pastadan bir pay almaya çalışmalıyız. Ancak bunun için öncelikle bazı şartları sağlamamız gerekiyor. Maalesef internet altyapımız kötü durumdadır. Bunu iyileştirmek zorundayız. Fiber optik altyapının acilen kurulması gerekiyor. Bu sadece uzaktan çalışma konusu için değil kendi insanımız için de kurulması gereken en önemli altyapılardan biridir. Yaşadığımız dönemde hala eskimiş teknolojileri kullanmak kabul edilebilir bir durum değildir. Ayrıca rekabet açısından fiber optik altyapıyla eşzamanlı olarak 5 G’ye de geçmemiz gerekiyor.”

“E-DEVLETİN HAYATA GEÇMESİ İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETİP TASARRUF EDİLMESİNİ SAĞLAYACAKTIR”

e-Devlet projesinin de kısa sürede hayata geçmesi gerektiğinin altını çizen HP Milletvekili Çağatay, Türkiye örneğini vererek, herkesin internet üzerinden işlem yaptığını ve devlet dairelerine gidilmediğini söyledi. Çağatay, “Bu uygulama iş yükünü hafifletip tasarruf sağladığı gibi ekonomik açıdan da büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde çalışacak bir yabancı açısından ise çalışma ve oturma izni gibi her türlü işlemini e-Devlet üzerinden yapmak teşvik edici bir unsur olacaktır. Bu bahsettiğimiz şartlar sağlandığı takdirde daha güçlü bir internet altyapısı ve e-Devlet ile uzaktan çalışma için çok uygun bir ortam yaratmış oluruz. Ayrıca bilgi çağının gereklerine daha hazır bir hale gelmek için de bu projeleri hayata geçirmemiz elzemdir” ifadesini kullandı.

“GELECEK DİJİTALDEDİR, ÜLKEMİZDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ”

Her ülkenin kendi şartları dahilinde ekonomik kalkınmanın yollarını araması gerektiğini belirten Erek Çağatay, ekonomideki “üç sektör kanunu” kavramını referans göstererek, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre sırasıyla tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaştıklarını anlattı. Son dönemde dördüncü bir sektör olarak bilgi teknolojileri sektörünün de sıralamaya eklendiğinin altını çizen Çağatay, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Günümüzde gelişmiş ülkelerin bu sektör üzerinde yoğunlaşmaya başladıkları görülüyor. Bu durum bizim gibi ülkeler için bir fırsatı da beraberinde getirmektedir. Doğrudan bilgi teknolojileri sektörüne yönelmek ve katma değeri çok yüksek olan bu sektör vasıtasıyla ekonomide özlediğimiz gelişmeyi kaydedebilmek. Artık yazılım, yapay zeka, yapay öğrenme, big data gibi kavramları ekonomimize sokmamız gerekiyor. Bunun için yetişmiş insan kaynaklarımız açısından bir sıkıntımız yoktur. Ancak yükseköğretimde bu teknolojilere ve yeni gelişmelere daha iyi ayak uyduracak düzenlemeler yapılabilir. Artık şunu söyleyebiliriz: Geleceğimiz dijitalde. Dijital dönüşümü sağlamak zorundayız. Bunun önemini Türkiye’den bir örnekle anlayabiliriz. Bildiğiniz gibi Türkiye’de bir oyun şirketi yani bir unicorn, değeri 2,6 milyar dolar seviyesine çıkarılarak satılmıştı. Bir diğer örnek ise “Getir” uygulamasıdır. Bu örnekler bize ekonomik büyüklük ve katma değer konusunda net bir fikir vermektedir. Bilişim teknolojileri ile bunu gerçekleştirmek uzak bir hayal değil, yetişmiş insan kaynaklarımız ve iyi bir planlamayla yapılabilecek şeylerdir.”