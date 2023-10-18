"Çağdaş tarihi" yazacak komite kurulacak

“Kıbrıs’ın çağdaş tarihini" yazacak özel bir komitenin kurulacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığının "Kıbrıs’ın tarih konusuna dokunmaya ve bunu öğretime dahil etmeye" hazır olduğunu belirtti.

Gazete bu amaç için önümüzdeki günlerde eğitimcilerden ve akademisyenlerden oluşacak özel bir komitenin açıklanmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu gazeteye yaptığı açıklamada, kurulacak komitenin pedagojik boyutunun desteklenmesi hedefiyle mevcut durumu inceleyeceğini ve materyal önerisinde bulunacağını belirtti.

“Tarih ordadır, tekrar yazılmayacak ve değişmeyecek, bu nettir” şeklinde konuşan Miahailidu, yapılacak olan girişimin, öğretim yoluyla yorum değil çağdaş tarihin kayda geçirilmesi yönünde olduğunu söyledi.

Tarih konusunun hassas olması ve var olan anlayış nedeniyle bugüne kadar ülkenin çağdaş tarihinin ders kitaplarına dahil edilmediğini ve öğretilmediğini söyleyen Mihailidu, kitapların güncellenmesi gerektiğini belirtti.