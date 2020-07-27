Çağlayan Çocuk Yuvası ile ilgili açıklama

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’nda personel yetersizliği gerekçesiyle girişim başlattığını açıkladı.

Konuyla ilgili Kamu-İş’ten yapılan açıklamada, 46 çocuğun kaldığı yuvada personel yetersizliği nedeniyle personelin 72 saatlik nöbetler tutmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Kurumda birçok çocuğun yatacağı yatağı bile olmadığı öne sürülen açıklamada Kamu-İş’in konuyla ilgili girişim başlattığı dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakıcı anne sayısının yetersizliği nedeniyle 72 saat nöbet tutmak zorunda kalanlar var. Bu çocukları bizim çocuklarımız. Onları mağdur etmemek için eylem kararı almıyoruz. 46 çocuğa bir eğitmen yetişmeye çalışıyor. O da yerine bakacak kimse olmadığı için 7 aydır izin yapmıyor. Çocuk yuvasında sadece bu ayın ilk 10 gününde 360 saat çalışan anneler var. Oysa bir işçi bir ayda en çok 175 saat çalışabilir. Hükümet, çalışanların merhametini kullanarak ne yazık ki bu bakıcı anneleri anayasaya aykırı bir şekilde angarya çalıştırıyor. Kısa bir süre önce 72 saatlik bir nöbetten çıkan bakıcı anne, uyuya kaldığından trafik kazası geçirdi. Bakanlığın bu konuda harekete geçmesi için gerekli girişimleri başlatacağız.”