Çağman: "Sağlıkta diyalog ve işbirliği önemli"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, TIP-İŞ temsilcileri ile görüştü.
Ahmet Varış başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş)’ten bir heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi, taleplerini iletti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da konuşmasında özellikle pandemi döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği özverinin önemine dikkat çekerek; meslektaşlarının ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Sağlıkta diyalog ve işbirliğinin öneminin altını çizen Çağman, sendika ile birlikte hareket etmeye ve çalışmaya her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.