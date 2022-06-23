Cahitoğlu: “İsrail’den iki uçak yangına müdahale için Larnaka’dan yola çıktı”

Cahitoğlu: “İsrail’den iki uçak yangına müdahale için Larnaka’dan yola çıktı”
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, İsrail’den gelen iki yangın söndürme uçağının yangına müdahale etmek üzere Larnaka’dan yola çıktığını söyledi.

TAK muhabirine bilgi veren Cahitoğlu, görüşmeleri yürüten Dışişleri Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, İsrail’den gelen iki uçağın yanı sıra ikmal için Larnaka’ya dönen iki uçak da yangın söndürme çalışmalarına devam edecek.

Toplamda dört uçağın geleceğini ifade eden Cahitoğlu, yangının, doğu tarafında büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak Tatlısu’ya doğru yangının devam ettiğini, hava koşullarının bunda etkili olduğunu söyledi.

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