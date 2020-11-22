Çakıcı: "Bir an önce hükümet kurularak erken seçime gidilmeli"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümetin bir an önce kurularak, erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Ada TV’de bir programında konuşan Çakıcı, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çakıcı, hükümetin bir türlü kurulamaması nedeniyle Kıbrıs Türk halkının “acınacak” durumda olduğunu savunarak, “Meclis'e bakıldığında milletvekillerini kaybetmek istemeyen partiler hükümet de kurmak istemiyor, ülke bir kaosun içine girmiş durumda. Bunun bedelini de ne yazık ki vatandaş ödüyor” dedi.

Bakanlar Kurulu'nun karar alamadığını, ehliyetlerin verilemediğini, ihalelerin yapılamadığını, devlette parası olan olan insanların paralarını alamadığını, bağımlı hastaların sevkinin yapılamadığını, halkın bir yandan Koronavirüs'ten dolayı zorlu bir süreçten geçerken, diğer taraftan ekonomik olarak da ayakta durmakta zorlandığını kaydeden Çakıcı, diğer taraftan hükümet kurma çalışmalarında partilerin oyunlar oynadığını söyledi.

Mehmet Çakıcı, Meclis'te temsiliyeti bulunan partilerin tüm bu sorunları göz önünde tutarak adımlar atması gerekliliğine işaret ederek, insanların kimin bakan olacağıyla ilgilenmediğini sorunlarına çözüm aradığını söyledi.

Hükümetin acilen kurularak bir erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Çakıcı, şöyle konuştu:

“Ülkede bir karmaşa ortamı yaşanırken var olan Meclis bitmiştir. Gündemin kavga değil icraat olması lazım. Bizim şu anda Türkiye ile sağlıklı bir işbirliğine ihtiyacımız vardır. Biat ilişkisi çerçevesinde beceriksiz yöneticiler ile sorunlarımızı çözemeyiz. Bunun için insanı öncelikli kılan, irade ve demokrasimizi koruyan, dik duran, projeler üreten ve vizyonu olan yöneticilere ihtiyaç vardır.”