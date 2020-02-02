Çakıcı: "Bizim geleneğimizden gelen en yakın aday Akıncı"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkan Mehmet Çakıcı, günümüz siyasetinin erozyona uğradığını belirterek, “Ülkede ciddi bir muhalefet eksikliği ve gerçek anlamda sol, sosyal demokrat uygulamaları olan bir hükümete ihtiyaç var” dedi.

Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecekleri konusunda ise “Bu dönem, bizim geleneğimizden gelen en yakın adaylardan biri Sayın Mustafa Akıncı'dır. Sayın Akıncı'nın adaylığı 5 Şubat akşamı netlik kazanacak. Sonrasında bizde Parti Meclisi olarak toplanarak karar üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı bir programında konuşan TKP-YG Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti olarak kimi destekleyecekleri konusunda açıklamada bulundu.

Tüm adayların açıklanmasından sonra bir değerlendirme yapacaklarını kaydeden Çakıcı, sosyal adalet ve sosyal demokrasiye inanan sol bir parti olduklarını, barışa, federal bir çözüme, bununla birlikte ülkenin kendi idaresine sahip çıkması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Bugün gelinen noktada barış ve çözüm istençleri sürerken, bunun her iki tarafın da uzlaşı anlayışına dayalı olması gerektiğini ifade eden Mehmet Çakıcı, kendisine de aday olup olmayacağının sorulduğunu, “bir hırsla, bir inatla, illa aday olup bir makama geleceği” pozisyonunda asla olmadığını anlattı.

Çakıcı, “Partimiz şu anda bir aday çıkarmıyor. Partimizin geleneğinden gelen, düşüncelerimize uyan bir adayı destekleme noktasında olacağız. Bu dönem, bizim geleneğimizden gelen en yakın adaylardan biri Sayın Mustafa Akıncı'dır. Sayın Akıncı'nın adaylığı 5 Şubat akşamı netlik kazanacak. Sonrasında bizde Parti Meclisi olarak toplanarak karar üreteceğiz" diye konuştu.

Çakıcı, iç konularda da soruları yanıtladı ve asgari ücretin komisyonun üçüncü toplantısında da belirlenemediğini hatırlatarak bu konunun ihmal edilmeyecek derecede önemli olduğunu, art arta gelen zamlarla insanların yoksulluk sınırına mahkum edildiğini kaydetti. Çakıcı partisinin Lefkoşa İlçe Örgütü'nün bir eylem hazırlığında olduğunu açıkladı.

Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından bir erken seçim beklendiğini de ifade ederek, TKP-YG'lerin kendi düşüncelerine uygun partilerle hareket etmeye hazır olduğunu söyledi. Doğru, dürüst, akademik, bilimsel bir siyaset anlayışı ile yolculuklarını sürdüreceklerini belirten Mehmet Çakıcı, “Yurtsever insanlar olarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bunun için de TKP olarak ülkemize hizmet etmek ve her zaman halkımızın yanında olmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.