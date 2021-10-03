Çakıcı: "Bu seçim halkın son şansıdır"

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkenin çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, yapılması öngörülen erken seçim için; “Bu seçim Kıbrıs Türk halkının son şansıdır ve çok iyi değerlendirilmelidir” dedi.

TKP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Çakıcı, gündeme yansıyan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Ülkenin çok zor bir dönemden geçtiğini, kötü yöneten ve vizyonu olmayan siyasetçilerle bu günlere gelindiğini” iddia eden Çakıcı, yıllardır yerleşmiş bu kötü yapının değişmesi için dik duran, vizyon sahibi siyasetçilere ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Çakıcı, dik duran, yurtsever insanların birleşip, bu bozuk düzeni değiştirmek için uğraşmazlarsa yurdun kaybedileceğini, hatta kaybedilmek üzere olduklarını savunarak, insanların bireysel çıkarlar peşinde koşmaması, toplumsal çıkarları ön planda tutması gerektiğini belirtti.Mehmet Çakıcı, “Ülke olarak yeniden ayağa kalkabiliriz. Aksi taktirde hepimiz aynı gemide yok oluşa doğru gidiyoruz” görüşünü paylaşarak, “halkın siyasilere olan güveninin kaybolmasının en büyük nedenini, yıllardır alışıla gelmiş düzen içerisinde verilen sözlerin yerine getirilmemesi” olduğunu savundu.TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yıllardır kangren haline gelmiş sorunların planlı ve projelerle hareket edilirse çözülebileceğine işaret ederek, “Yapılması gereken reformlar var. Kaynak sağlamak için cesaretli reformlar yapıp idareyi Kıbrıs Türk halkının gerçek demokratik yönetimi ile yönetecek hale getirmeliyiz. Bunun için gereken mücadeleyi vereceğiz. Biz TKP olarak yurdumuzdan ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.