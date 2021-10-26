Çakıcı: "Doğru ve cesaretli icraatlarla insanlarımızın refah düzeyi yükseltilebilir"

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin alamadığı önlemler yüzünden alım gücü günden güne düşen insanların, doğru ve cesaretli icraatlarla refah düzeyinin yükseltilebileceğini söyledi.

Lefkoşa'da Kuğulu Park'tan başlayarak Arasta Çarşısı'na kadar esnafın sorunlarını dinleyen TKP Genel Başkanı Çakıcı, çözüm önerilerini paylaştı. Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi, MYK Üyesi Özer Kaan, Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip, Lefkoşa İlçe Koordinatörü Ahmet Kaplan, Lefkoşa İlçe Başkan Yardımcısı Hakkı Demir ve çok sayıda partilide, 25 Adımda Kurtuluş Manifestosu isimli kitapçığı esnaf ve vatandaşlara dağıtarak, TKP'nin yol haritası hakkında bilgiler verdi.

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ziyaretlerde esnafın çok zor durumda olduğunu gördüğünü belirterek, siftah yapamadan kepenk kapatmak durumunda kalan esnafın kan ağladığını söyledi. Hükümetin alamadığı önlemler yüzünden alım gücü düşen insanların ekmeğe, tüp gaza, akaryakıta, elektriğe ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlar sonrasında tükenme noktasına geldiğini ifade eden Çakıcı, orta direğin gerçek anlamda ezildiğini kaydetti. Çakıcı, insanların alım gücünü artıracak icraatlara ihtiyaç olduğunun altını çizerek, piyasayı canlandıracak ekonomik politikalara gereksinim duyulduğunu vurguladı. Bunların en başında devletin kaynaklarını artırması için Vergi Reformu'nun yapılması gerektiğine işaret eden Çakıcı, sosyal adaletin sağlanması için bir vergi adaletine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çakıcı, vatandaşın son günlerde yükselen döviz kurlarıyla birlikte yüksek faizlerden de yakındığını belirterek, faizleri düşürmenin çok önemli bir yolu olduğunu söyledi. Faiz Yasası'nın geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Çakıcı, tüm bankaların topladıkları mevduatların %80’nin KKTC’de kullandırılmalarını sağlayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğuna işaret etti. Bu düzenlemenin Türkiye'de mevcut olduğunu kaydeden Çakıcı, mevduatların %80’nin Türkiye'de kullanıldığını, %20'sinin ancak yurt dışına çıkarılmasına izin verildiğini kaydetti. Çakıcı, bizim ülkemizde ise bunun böyle olmadığını ifade ederek, "Maalesef toplanan mevduatlar bazı banka sahipleri tarafından yurt dışına çıkarılmaktadır. Bunun kesinlikle değişmesi lazımdır. Ancak hükümete gelen partiler ne hikmetse bunları yapamamakta ve bu kararlı adımları atamamaktadırlar. Muhakkak suretle bir düzenleme yapılarak mevduatların Kıbrıs'taki iş adamına, esnafına ve bireylerine düşük faizlerle kredi olanakları olarak geri dönmesi gerekmektedir" dedi.

Mehmet Çakıcı, gündemde olan ve yasa dışı durumda olan sanal betlerin devlet tarafından vergilendirilmesi gerektiğini de kaydederek şöyle devam etti, "Belli ki siyaset yasa dışı kişilerin tehdidi altındadır. Siyaset ele geçirilmiş, siyasetçi rehine konumuna getirilmiştir. Siyaseti bu keşmekeşten ve rehine konumundan çıkarmak lazımdır. Devletin üst kademeleri iş yapamaz reformları gerçekleştiremez hale gelmiştir. Menfaat ve çıkar peşinde koşan insanlar ise bu düzeni devam ettirmek için uğraşmaktadırlar. Bunlar toplumu düşünecek durumda olan kişiler değildir. Ülkemizi düzlüğe çıkarabilmek ve devletin en üst yönetimini rehine durumundan kurtarabilmek için ciddi reformlara ekonomik politikalara ihtiyaç vardır. TKP bütün bu değişiklikleri yapmak için kararlıdır. Yurdumuzu düzlüğe çıkarmamız gerekir. Reformlar yaparak kaynaklarımızı artırmamız lazım. İnsanların gelir seviyelerini artırarak yaşam ve refah düzeylerinin yükseltilmesi sağlanabilir. Bunun için kaynak bizim ülkemizde vardır. Korkmadan ve kararlı bir şekilde ekonomi politikalarımızı hayata geçireceğiz. İnsanlarımızın yaşam seviyelerini yükselteceğiz. Biz bunları yapmakta kararlıyız. Ülkemizin bir kurtuluşa ihtiyacı olduğunu biliyoruz. TKP insanımız için elindeki en önemli bir adres ve son kalan kale olarak durmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı seçeneksiz değildir. Halkımızın denenmemiş, yeni ve farklı bir seçeneği vardır. Bu değişimi güzel yurdumuzda sağlayabilmemiz için hep birlikte mücadele edeceğiz.Elbette ki yurdumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Bugün mücadele günüdür ve yarın artık bugündür" şeklinde konuştu.