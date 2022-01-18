Çakıcı: “Elektriksizliğin suçlusu UBP-DP-YDP hükümetidir”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) -Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, elekrtik kesintilerinin sorumlusu olarak UBP-DP-YDP Hükümetini göstererek, enerji üretimi için gerekli olan yatırımların zamanında yapılmamış olmasının sonuçlarının yaşanmakta olduğunu söyledi.

TKP-Yeni Güçler Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çakıcı ve Milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında Serdarlı ve Görneç'i ziyaret etti.

Görneç’te elektriğin kesik olduğu sırada yapılan ziyarette, Görneç Spor Kulübü Lokalinde gaz lambaları ışığı altında halkla bir araya gelen Çakıcı, ülkedeki elektrik sorununu çözecek olan partinin TKP Yeni Güçler olacağını savundu.

Burada yaptığı konuşmada, elektrik kesintilerinin sorumlusu olarak başta YDP olmak üzere UBP ve DP’yi işaret eden Çakıcı, KIB-TEK'i yönetenlerin gerekli yatırımların yapılmaması için çalıştığını yaşayarak gördüklerini savunarak, UBP,DP ve YDP koalisyonunun halka karşı suç işlediğini ifade etti.

İyice fakirleşen emekçi insanların TKP-Yeni Güçleri hükümette görmek istediğini gözlemlediklerini de söyleyen Çakıcı, şöyle devam etti:

"Bizim verdiğimiz mücadele koltuk kapma mücadesi değildir. Bizim buna ihtiyacımız da yoktur. Biz makam mevki peşinde koşan insanlar hiç olmadık. Biz ülkemizi kurtarmak, ayağa kaldırmak ve bu rezil düzenden kurtarmak için yürüyoruz.Seçim ziyaretlerimizi her bölgede insanımızla bir araya gelerek sürdürüyoruz. Güçlü ve yenilikçi vizyon ve programımızla Kıbrıs Türk halkının hayatını refah seviyesini yükseltmek için projelerini kararlı bir şekilde hayata geçirecektir. Kıbrıs Türk halkı artık ayağa kalkmalı ve yarın artık bugün diyerek, yurdumuzu bu kötü düzenden kurtarmalıyız. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım."