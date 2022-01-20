Çakıcı: “Gençlerin geleceğini kurtaralım”

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, siyasetin “şov” için yapılmayacağını belirterek, "Artık beyin göçü vermemeliyiz! Bursların sadece ödemesinin değil, artırılmasının peşindeyiz. Bu kuklaları atalım, gençlerin geleceğini kurtaralım" ifadelerinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çakıcı, dün akşam, Kıbrıs Postası ve Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi iş birliğinde, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde “Geleceği Konuşuyoruz” sloganıyla yapılan canlı yayında konuştu.

Çakıcı, 28-29 Ağustos 2021 tarihinde ikinci yapılan Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi’ne katılan tek parti başkanının kendisi olduğunu belirterek, "Gençleri düşündüklerini söylüyorlar, bu yalan dolan da bıktırdı artık. ‘Geleceğe gideceğiz, gençlere inanıyoruz’ cümleleri de bıktırdı. Bu gençler şimdi size hesap soracak! Bu organizasyonun sponsorları arasında neden başbakanların, bakanların etrafındaki şirketler yok. Bu kongrelerin ilkinde Sn. Akıncı döneminin Cumhurbaşkanlığı sponsor olmuştu. Bu yıl yapılan kongrede Başbakan, bakan, parti başkanları herkesi arayıp davet ettiler, kimse cevap vermedi. Gençler kongre yaparken Cumhurbaşkanı Gaziantep’te geziyordu. Siz ne biçim yöneticilersiniz? Hadi gidin işinize!" şeklinde konuştu.



Çakıcı, gençlerin bu ülkeye nasıl döneceğim gailesini anladığını ifade ederek, ülke insanının ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçerken, seçim döneminde TKP olarak beş öneriyle halkın karşısına çıktıklarını söyledi. Bunların başında Vergi Reformu'nun geldiğini belirten Çakıcı, yapılması gereken tüm işler için önce kaynak yaratılması gerektiğini vurguladı. Çakıcı, “Yıllardır göz yumulan kaçak sanal betlerden devletin vergisini alınması ciddi bir rahatlama yaratacak. Tarım Reformu ve Faiz Yasası acilen yapılacaklar listesinin başında yer alıyor” dedi. Sürekli yükselen döviz kurları nedeniyle vatandaşın evini, arabasını, iş yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Çakıcı, “Sterlin kurunun iç piyasada 12 TL'ye sabitlenmesi için formüllerinin hazır olduğunu, yapacakları bu uygulama için bankaları karşılarına aldıklarının bilincinde olduklarını” söyledi.Çakıcı, “Zenginleri koruma zamanının artık bittiğini” ifade ederek, "Vergi alacaksınız ki gençlerimiz göç etmeyecek. Artık beyin göçü vermemeliyiz! Bursların sadece ödemesinin değil artırılmasının peşindeyiz. Bu kuklaları atalım, gençlerin geleceğini kurtaralım diyorum" diye konuştu.Ülke müzisyenlerinin yakındığı en önemli konulardan biri olan Telif Yasası'nın da yapılması gerektiğine işaret eden Çakıcı, Türkiye’den gelerek ülkede konserler veren ünlü sanatçılarının aldıkları ücretlerin %10'nun bir fonda toplanarak ülke sanatçılarına verilmesi gerektiğini kaydetti.Çakıcı, “Siyasetin şov için yapılmaması gerektiği” görüşünü paylaşarak, saray yapılması için ayrılan bütçeyle ilgili eleştirilerde bulundu. Çakıcı, "Ben olsaydım halkım bu kadar ezilirken, üst üste yapılan zamlardan dolayı insanlar evlerine ekmek götüremezken, ben saray yapamam bu parayı bize yollamayın. Yollayacaksan da sağlık, eğitim ve alt yapı yatırımları için yollayın derdim. Yazıklar olsun" ifadelerinde bulundu.