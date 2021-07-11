Çakıcı: "Hükümet tükendi"

Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin çökmüş olduğunu ve sadece Ankara’nın desteği ile yüzdürüldüğünü ileri sürdü.

Parti Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Mehmet Çakıcı, Ulusal Birlik Partisi-Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti üçlü hükümeti Ankara’nın desteği ile ancak yüzdürülen, çökmüş ve tükenmiş bir hükümettir” dedi.

Çakıcı, UBP’nin kurultaya odaklandığını ve Lefkoşa’dan değil Ankara’dan yönetilen bir parti; YDP’nin ikiye bölünmüş bir parti; DP’nin de eski parti başkanı menfaatleri doğrultusunda dağılmış bir parti olduğunu iddia etti.

Halkın siyasilere güveninin kalmadığını, bunun en büyük nedeninin de verilen sözlerin yerine getirilmemesi olduğunu belirten Çakıcı, halkın da bu tür anlayışlara artık izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

Çakıcı, "Bu dağınık yapıdan kurtulmanın tek yolunun erken seçimden geçtiği nihayet görüldü ve adımlar atılmaya başlandı” ifadelerini kullandı.