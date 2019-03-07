Çakıcı: “Kadına yönelik sömürü ve şiddeti önleyici yasaları etkin hale getirilmek acil ihtiyaç”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, ülkede kadın haklarının geri kalmış ülkeler seviyesinde olduğunu ve bu gerileme nedeninin yabancı iş gücü için geçerli uygulamalar ve nüfus politikası olduğunu savundu.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemiz Kıbrıs yakın geçmişte başka ülkelere oranla kadın hakları bakımından nispeten daha iyiydi. Ancak günümüzde geri kalmış ülkeler seviyesine gerilemiştir. Bunun başlıca nedeni yabancı iş gücüve nüfusla ilgili uygulanmakta olan politikalarıdır” dedi.

“Kadına yönelik taciz ve şiddet olayları, ya var olan yasaların yeterince etkin bir şekilde kullanılmaması ya da yasalardaki yetersizlikler nedeniyle artış eğilimdedir” diyen Çakıcı, kadınların halen hayatın her alanında tacize maruz kalabileceğini ifade etti.

Çakıcı, “Kadına yönelik sömürü ve şiddeti önlemek için boşluklar doldurularak yasalar etkin hale getirilmeli ve hiç tavizsiz uygulanmalıdır. Bu acil bir ihtiyaçtır”



