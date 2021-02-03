Çakıcı: “Konferansta ‘2 ayrı bağımsız devlet’ yönündeki ifadeleri gerçekçi bulmuyoruz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun ziyareti sırasında yapılan açıklamalarda, Kıbrıs Türk ve Türkiye taraflarının tam bir görüş birliği içinde oldukları, gayrı resmi 5’li Konferansta federasyon değil, ‘2 ayrı bağımsız devlet’ biçimindeki siyasi tezi konuşacakları yönündeki ifadelerini samimi ve gerçekçi bulmadıklarını açıkladı.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin BM Genel Sekreteri’nin 5’li Konferans davetini kabul ederken, tıpkı Kıbrıs Rum tarafı, Yunanistan ve İngiltere tarafları gibi, BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı federal çözüm şeklini konuşmayı da kabul ve deruhte ettiklerini ileri sürerek, “Bu gerçeği kamuoyundan saklamaya çalışmalarının fazlaca bir önemi olmadığı kanaatindeyiz” dedi.

Çakıcı şöyle devam etti:

“Yapılmaya çalışılan, Crans Montana zirvesinden ayrılırken Anastasiadis’in Mevlüt Çavuşoğlu’na söylediği iddia edilen, ‘kanatların daha güçlü, merkezin daha zayıf olacağı başka bir yol aranabileceği’ şeklindeki ifadelerinden hareketle merkezin olabildiğince zayıf, kanatların ise olabildiğince yetkili olacağı bir federal çözüm şeklini zorlamaktan başka bir şey değildir. Bu tutumun Kıbrıs Türk tarafı için yeni bir tutum olmadığı da her dönem bilinen bir gerçekliktir.”

Çakıcı, gayrı resmi de olsa, 5’li konferansa doğru gidilen bu aşamada Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin düşürülmesi, Yunanistan ile olan sorunlarını diplomasiyle çözümleme yönünde adımlar atması, ABD ve AB ile olan çelişkileri giderme ve yeniden iyi ilişkiler kurma anlamındaki siyasi açılımlarını doğru ve yerinde adımlar olarak değerlendirdiklerine dikkat çekti.

Kıbrıs sorununa bulunacak siyasi bir çözümün Kıbrıs Türk toplumunun olduğu kadar Türkiye ve Yunanistan halklarının da lehine olacağı ile ilgili görüşlerini yineleyen Çakıcı, şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorununa siyasi çözüm bulunması Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların diplomatik yollarla çözümlenmesinin yolunu açacağı gün gibi ortadadır.”

Çakıcı, Cumhurbaşkanlığını en geniş temsiliyeti olan iyi bir ekiple 5’li konferansa hazırlanmaya davet etti.