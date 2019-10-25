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Çakıcı, Mardin'de konferans verdi

Çakıcı, Mardin'de konferans verdi
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Mardin'de “Bağımlılık ve Yaşam Becerileri” konferansı verdi.
Partiden verilen bilgiye göre, Genel Başkan ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çakıcı, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Beykent Üniversitesi işbirliğindePsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Günleri çerçevesinde Mardin Yay Grand Otel’de öğretmenlere yönelik düzenlenen konferansa katıldı.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Sarı ile birlikte yaklaşık 500 kişinin izlediği konferansta Çakıcı, “Bağımlılık ve Yaşam Becerileri” üzerine konuştu. 

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