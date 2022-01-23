Çakıcı, oyunu kullandı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkı için bu seçimin çok farklı olduğunu belirterek, ezenler ve ezilenlerin mücadele verdiği bu seçimde TKP'yi Kıbrıs Türk halkına emanet ettiğini söyledi.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu 168 numaralı sandıkta oyunu Prof. Dr. Ebru Çakıcı ile birlikte kullanan TKP Genel Başkanı Çakıcı, basına açıklamalarda bulundu. Mehmet Çakıcı, her seçimin Kıbrıs Türk halkının ilerlemesinde demokratik bir fırsat olduğunun altını çizerek , 23 Ocak Erken Genel Seçimlerinin de bu fırsatlardan biri olduğunu ve bir adım ileriye gitmek için fırsat gününün bugün olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 13:31