Çakıcı: “Seçim yasası basit ve demokratik olmalıdır”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, insanların kafalarının karışarak oylarının yanmasına ve iradenin sağlıklı şekilde ortaya çıkmasına engel olduğunu ileri sürdüğü Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın basit ve demokratik olması gerektiğini söyledi ve bu gerçekleştirilerek seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

TKP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Çakıcı, ülke insanının sorunlarla boğuştuğuna dikkat çekerek, hükümet edenlerin seçim yokmuş gibi davranmaya devam ettiğini savundu.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi sonrasında yasa gereği bir milletvekilliği için Haziran 2021’de seçim yapılması gerektiğini belirten Çakıcı, bu seçim maliyetinin 10 Milyon TL olduğunu ve devletin bir milletvekili seçilmesi için 10 Milyon TL harcayacak parası olmadığını kaydetti.

Çakıcı, hükümet partilerinin seçimden kaçmaya çalıştıklarını gördüğünü ancak bunun mümkün olmadığını er ya da geç anlayacaklarını öne sürdü.

Hükümetin eksiğinin aslında çok olduğunu öne süren Mehmet Çakıcı, "UBP’de Hüseyin Özgürgün yıllardır yurt dışında, DP’de Serdar Denktaş yok gibi, YDP’de de artık Bertan Zaroğlu ortada yok" dedi.

Çakıcı, hükümetin bu kadar çok yara ile ve HP’den “kaçan eklektik milletvekilleriyle” böyle gidemeyeceğini iddia etti. TKP olarak erken seçimin kaçınılmaz olduğunu düşündüklerini kaydeden Çakıcı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın demokratikleştirilerek seçime gidilmesinin daha doğru olduğuna inandıklarını söyledi.

Çakıcı, Meclis'te Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın şimdiki sakat şekliyle geçtiği dönemde Cumhuriyet Meclisi'nde 49 milletvekili 'Evet' derken sadece kendisinin 'Hayır' oyu kullandığını kaydetti.

Çakıcı, Kıbrıs Türk halkına layık olmaya devam edeceklerini ve TKP'ye fırsat verilmesi halinde ülke için çağdaş, refah ve adalet getirici bir düzeni yaratmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.