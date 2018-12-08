Çakıcı: “Selden travma yaşayanlara ücretsiz destek vermeye hazırım”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkeyi etkisi altına alan yağışlar sonucunda oluşan sel suları ile ilgili Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan Katipoğlu’nun programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Ülkeyi etkisi altına alan yağışlar sonucunda oluşan sel sularına kapılarak yaşamını yitiren üç gencin “kötü yönetim sonucu” kaybedildiğini programda bir kez daha yineledi.

Çakıcı “bu ülkede kötülük hakimdir” diyerek, hepimizin aslında suçlu olduğunu ama asıl suçlunun o yolda sorumlu olanın, o gece yolu kesmeyenin suçlu olduğunu belirtti.

Hükümeti gerekli önlemleri almamakla suçlayan Çakıcı, ihmalkârlıklar ve yeterli önlemlerin alınmaması yüzünden bu kötü durumu yaşandığını belirtti.

Sel’in ardından evleri zarar gören vatandaşlar, yağmurun oluşturduğu hasar nedeniyle evlerine giremiyor diyen Çakıcı, yağmurdan ve olaylardan korkan çocuklar ve vatandaşlar, psikolojik destek bekliyor, dedi.

"Vatandaşların psikolojisi bozuldu”, bunun bir travma olduğunu söyleyen Çakıcı, “Çocukların ve vatandaşlarımızın psikolojik desteğe ihtiyacı var bu yüzden mağdurlara ücretsiz destek vermeye hazır olduklarını söyledi.