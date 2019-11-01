Çakıcı: "Siyaset erozyona uğradı, hayalleri ve idealleri olan liderleri seçmiyoruz"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkan Mehmet Çakıcı, günümüz siyasetinin erozyona uğradığını belirterek, bizim esas sorunumuzun hayalleri ve idealleri olan liderleri ve siyasetçileri seçmememiz olduğunu söyledi.

Kıbrıs Genç TV'de Muazzez Gazihan Katipoğlu'nun sunduğu "Siyasetin Satır Arası" programında konuşan TKP-YG Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini, yaptıkları araştırmalar sonucunda ruhsal sıkıntıların bu dönemde çok daha fazla artış gösterdiğini gördüklerini söyledi. Çakıcı, ülkenin içinde bulunduğu yapının doğru bir yapı olmadığını ifade ederek, bakan ve müsteşarların yeni işler yapamadığını sadece günlük işlerle uğraştığını, yapılması gerekenin ise vizyon çizerek radikal işlere odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Mehmet Çakıcı şöyle devam etti: "Bu ülkede yapılması gereken çok net şeyler var. Birincisi paraya ihtiyacımız var. Türkiye'nin iş birliğine ihtiyaç var mı elbette var. Ancak maaşlarınızı ana giderlerinizi Türkiye'ye bağlayamazsınız aksi taktirde asalak bir ülke olursunuz. Vergi Reformu yapılmadan bu ülke para kazanamaz. Paranız yoksa belki klasik olacak ama düdüğü çalamazsınız. Çünkü, parayı veren düdüğü çalar, Burada yapılması gereken parayı sağlayacak ekonomik düzenlemeler, bunların birinci sırasında Vergi Reformu geliyor. İkincisi de Tarım Reformu. İdareyi ele almanın birinci adımı ise polisten geçiyor. Polisi İçişleri Bakanlığı'na bağlayacaksınız. Turizmde batık bir durumda, turizm teşviklerinin de düzenlenmesi gerekiyor. Uçaklarımız çok pahalı, devletin de içinde olacağı bir uçak şirketine ihtiyacımız var. Bu adımları atmadığınız sürece temel işlerimizi yapmamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Bütün partilerin aynı olduğu söylemine katılmadığını ifade eden Çakıcı, az konuşan, az vizyonu olana çok oy verildiğini seçim döneminde gördüklerini, bu noktada halkın da seçimlerini sorgulaması gerektiğini ifade etti.

23 Ekim'te Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Beykent Üniversitesi tarafından PDR (Psikolojik Danışmanlık Günleri) çerçevesinde öğretmenlere ve psikologlara yönelik düzenlenen koferansı da değerlendiren Çakıcı, teklif alarak gittiği konferanslardan kendisinin tercih edilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Çakıcı, Türkiye'de katıldığı konferanslardan çok keyif aldığını, müthiş bir öğrenme isteği olduğunu gördüğünü kaydetti. Burada görmedikleri taktiri Türkiye'de gördüklerini ifade eden Çakıcı, bunun da kendisini gururlandırdığını, bu tür davetleri kendi ülkemden de almayı çok isterdim şeklinde konuştu.

Programda bir de müjde veren Mehmet Çakıcı, "Türkiye'nin bu yıl ki 13. Türkiye Alkol ve Bağımlılık Kongresi'nin Kasım ayında ülkemizde düzenleneceğini açıkladı. Çakıcı şöyle devam etti: "Türkiye'nin en saygın profesör ve psikiyatrisleri ülkemize geliyor. Yaklaşık 34 panel, 10 kurs ve 120 araştırma bildirisi sunulacak. Geçen yıl Antalya'da İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından düzenlenen konferansta 90 tane bildiri ve poster vardı. Müzik ve bağımlılık, sinema ve bağımlılık gibi çok enterasan konferanslar verecek hocalar da var. Kıbrıs'tan da katılımcılar olacak, yaklaşık 600 kişilik bir kongreyi birlikte gerçekleştireceğiz. Başbakanlık Uyuşturucu ile mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da bizlerle birlikte. Ülkemizde ilk defa böyle büyük çaplı bir kongre düzenlenecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda sorulan soruya da yanıt veren Çakıcı, "Parti olarak oturup bir değerlendirme yapacağız. Ben şu noktada olmayı asla istemem. Eğer bu, çözüm yanlıları ve çözümsüzlük yanlıları gibi bir mücadeye döneşecekse TKP-YG, bölen bir taraf olmaz. Bizim ilke ve ideallerimize uygun ülkemize ve halkımıza hizmet edecek aday varsa onu destekleriz. Önce adayları bir görelim çok gerekirse kendi adayımızı da çıkarırız. TKP-YG olarak oyları bölen, hırsları olan insanlar değiliz. Gerileyen düşüncelerin yanında durmayacağız. Bilimin, demokrasinin barışın ve çözümün yanında duran insanlarla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Çakıcı, programın sonunda, üç dönem kendisine yetki veren Kıbrıs Türk halkına teşekkür ederek, elinden geldiğince Meclis'te mücadele ettiğini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2019, 11:24