Çakıcı: "Tedbirler yetersiz, tüm bölgeler kapatılmalı"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, hükümetin salgın döneminde aldığı tedbirlerin yetersizliğine dikkat çekerek, Lefkoşa ve Girne'yi kapatarak yerel yayılmanın önlenemeyeceğini, tüm bölgelerin aynı anda kapatılması gerektiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu tarafından Lefkoşa ve Girne’yi kapsayan kapanma kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının panik içinde çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, Meclis ve hükümetin ise halktan kopuk bir çizgide olduğunu söyledi. Çakıcı, Meclis'te süren Bütçe görüşmelerini izlerken, bunun çok daha net bir şekilde gözler önüne serildiğini ifade ederek, daha dün hükümette olan partilerin sorunlar konusunda yaptıkları konuşmaların birbirini suçlamaktan öteye gidemediğini görmekten üzüntü duyduğunu kaydetti. Varolan yapıya güvenin kalmadığını belirten Çakıcı, salgın döneminde ülkede çözüm bekleyen onca sorun varken, karşılıklı suçlama oyunlarının yerine çözümler konusuna yoğunlaşılması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Çakıcı, geçen yıl Mart ayında ülkeye ilk vaka geldiği zaman Kıbrıs Türk halkının virüsten bilinçli davranışlarıyla korunduğunu ifade ederek, virüsün dünya genelinde etkisini artırdığı kış aylarında ise alınan tedbirlerin yetersizliğine dikkat çekti. İkinci pandemi dalgasının sonbaharda havaların soğumasıyla birlikte bizi yeniden vuracağıyla ilgili defalarca açıklama yaptıklarını kaydeden Çakıcı, son günlerde artan vaka sayılarının vatandaşta tedirginlik yarattığını, hükümetin ise bir kaç iş insanının baskısı sonucunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin tüm uyarılarına rağmen kapanma kararını iki bölgeye indirgeyerek yine toplum sağlığını riske attığını söyledi. Çakıcı, alınması gereken önlemler zamanında ve doğru şekilde alınmazsa Lefkoşa ve Girne'nin kapatılmasının yeterli olmayacağının altını çizerek, 11 Ocak'ta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kapanma kararının Bakanlar Kurulu tarafından neden geç kalınarak hayata geçirildiğini sordu. Bu kararların alınması için insanlarımızın hayatlarını kaybetmesi mi gerekiyor du diye soran Çakıcı, tüm bölgelerin aynı anda kapatılmasının gerekliliğine işaret etti. Ülkenin sadece iki bölgesini kapatmanın yetmeyeceğinin yollardaki araç kalabalığından görüldüğünü kaydeden Çakıcı, daha fazla gecikmeden bilimin ışığında gerekli tüm düzenleme ve planlamaların acilen yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ülke nüfusuna göre hızla çoğalan vaka sayılarında hükümetin de payının büyük olduğunu kaydeden Çakıcı, şov peşinde olan siyasilerin bu başarısızlık tablosuna da sahip çıkması gerektiğini söyledi. Çakıcı, alınan kapanma kararından en fazla etkilenecek kesimin özel

sektör çalışanları olduğunu da kaydederek, "Özel sektör çalışanları üvey evlat mı? Ay sonunu getirmekte zorlanan vatandaş şimdi de acaba maaş alabilecekmiyim endişesi yaşıyor. Hükümet bu konuda nasıl bir önlem aldı net olarak bilinmiyor. Bankalarla ilgili herhangi bir tedbir alındı mı? O da bilinmiyor" şeklinde konuştu.

Sağlık alt yapısının bu yükü kaldıramayacağını defalarca TKP olarak anlattıklarını kaydeden Çakıcı, siyasi çekişmelerin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden başlayarak Covid-19 önlemlerinin önüne geçtiğini, en çok güvenilen hastane ve sağlık çalışanlarının da riske atıldığını görmekten üzüntü duyduğunu söyledi.

Mehmet Çakıcı, ekonominin çarklarının yeniden dönebilmesi için sağlıkla ekonominin birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydederek, hükümet edenlerin mazeretlerin arkasına saklanmadan kararlar alması gerektiğini, bundan sonra açılacak iş yerleriyle ilgili sertifasyon işlemlerinin hayata geçirilerek, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir denetleme ekibi kurularak gerekli denetlemelerin gecikmeden yapılması gerekmektedir dedi.

Ülkede bir yönetim sorunu olduğunu da dile getiren Çakıcı, halkın da bu yaşananlardan dersler çıkararak, seçimlerini daha fazla sorgulaması gerektiğini belirterek, TKP olarak bilimin ışığında halk için mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.