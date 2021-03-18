Çakıcı, TKP'nin kuruluş yıldönümünü kutladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin (TKP) 45’inci yıl dönümünü kutladıklarını kaydederek, “Emek, adalet, barış, demokrasi ve federal çözümden yana olmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri gibi değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Çakıcı, partinin temiz, dürüst insanlardan oluşan kadrosuyla Kıbrıs Türk halkının önünde önemli bir seçenek olarak durduğunu söyledi.



Verilen bilgiye göre, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleşen TKP’nin 45’inci yıl dönümü kutlamasında konuşan Çakıcı, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Ziya Rızkı gibi toplumsal varoluş mücadelesine önderlik etmiş efsane isimlerin partisinde siyaset yapmanın onurunu taşıdıklarını kaydetti.Çakıcı, 45 yıllık köklü bir geleneğe sahip olan TKP’nin dik duran, kendi ülkesini yönetme iradesine sahip, ülke ekonomisini sürdürülebilir yapıya kavuşturmayı kendine hedef koyan bir parti olduğunu da kaydederek, “Kimseden ne korkumuz ne de endişemiz vardır. Emekçi halkın partisi olarak politika üreterek yolumuza devam edeceğiz” dedi.