Çakıcı: "Yurdumuzdan ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz"

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkedeki bozuk düzeninin artık değişmesi gerektiğini belirterek, "Biz TKP olarak yurdumuzdan ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı katıldığı bir televizyon programında gündeme ve seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çakıcı, ülkede haksız çıkara dayalı düzenin artık değişmesi gerektiğini vurgulayarak, toplumsal çıkarların ön planda tutulması gerektiğini ifade etti.



Kıbrıs Türk siyasetinin en kötü dönemini yaşadığını ileri süren Çakıcı, oy verilmemesinin ise bu düzenin sürmesine katkı sağlayacağını kaydetti.Çakıcı, yıllardır yerleşmiş yapının değişmesi için dik duran, vizyon sahibi siyasetçilere ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:"Bu ülkede dik duran yurtsever insanlar birleşip bu bozuk düzeni değiştirmek için uğraşmazlarsa yurdumuzu kaybedeceğiz. Hatta kaybetmek üzereyiz. Bu noktada bu seçim halkın son şansıdır ve çok iyi değerlendirilmelidir. Halk artık bu tür anlayışlara izin vermemelidir. Bu noktada büyük görev vizyon sahibi siyasetçilere düşüyor. Bunun düzeltilme şekli halkın iradesidir, bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Yıllardır kangren haline gelmiş sorunlar planlı ve projelerle hareket edilirse çözülebilir. Yapılması gereken reformlar var. Kaynak sağlamak için cesaretli reformlar yapıp idareyi Kıbrıs Türk halkının gerçek demokratik yönetimi ile yönetecek hale getirmeliyiz. Bunun için gereken mücadeleyi vereceğiz. Biz TKP olarak yurdumuzdan ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım."