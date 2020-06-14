Çakıcı: “Yürekli, vizyon sahibi siyaset insanlarına ihtiyaç var”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkemizde birçok yasayla ilgili sıkıntı olmadığını, yasaları uygulayacak yürekli, vizyon sahibi siyaset insanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mehmet Çakıcı, Denetimli Serbestlik Yasası'nın hazırlanma süreciyle ilgili bilgi verdi. Çakıcı, dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye'de bağımlı hastaların tedaviye gitmesi, bağımlı olmayan satıcının hapse girmesi ayrımı olduğunu, 15 yıllık eğitim hayatının ardından Kıbrıs'a geldiğinde bunun ayrımı olmadığını ve mahkemelerde değişik durumlarla karşılaştığını kaydetti. Bağımlıyı cezaevine koyarak bu işin çözülemeyeceğini ifade eden Çakıcı, dünyanın hiç bir yerinde böyle bir uygulamanın olmadığını, hatta Türkiye'de 2006'da denetimli serbestlik yasası geçmeden dahi zorunlu yatılı tedavi süreci olduğundan söz etti. Mehmet Çakıcı, milletvekili olduktan sonra hep bu konuyu dillendirdiğini belirterek, uzun süre Denetimli Serbestlik Yasası'nın geçmesini istemeyen bazı kesimler olduğunu söyledi. 2014-2015 yıllarında Meclis'te olduğu dönemde hukukçularla birlikte Türkiye ve dünyadaki diğer denetimli serbestlik yasalarına benzer bir yasa hazırladıklarını, satıcı ve bağımlının ayrılmasıyla ilgili bugün var olan Denetimli Serbestlik Yasa Tasarısı’nın hazırlanarak bazı milletvekilleriyle birlikte Meclis'e verildiğini ve oybirliğiyle geçirildiğini anlattı. Çakıcı, yapılan birçok eleştiriye rağmen gelinen aşamada çok güzel bir yasa hazırlandığını belirterek, kendini şaşırtan durumun ise, bütün dünyada Denetimli Serbestlik Yasası varken, KKTC’de muhalefet edilmesini, "Bir toplumun bazı insanlarının kendi insanına bu kadar kötülük yapabilir" şeklinde yorumladığını söyledi. Denetimli Serbestlik Yasası’nın uygulanması noktasında bazı eksiklikler bulunduğunu belirten Çakıcı, bağımlı kişinin bu yasa kapsamında tedaviden yararlandığını ve topluma yeniden kazandırıldığını kaydetti. Çakıcı, tedavi olmadan bağımlının cezaevine girmesi halinde orada satıcılar ile tanıştığını ve tedavi olmadığı için de ceza süresinin sonunda tekrar kullanmaya başladığını kaydetti.

Mehmet Çakıcı, ülkede birçok yasa ile ilgili sıkıntı olmadığını, daha çok uygulamada sorunlar olduğunu kaydederek, öncelikle hükümetin başındaki kişilerin yasaları uygulaması gerektiğinin, aksi takdirde var olan sistemin böyle gideceğinin altını çizdi.

Halkın seçimlerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Çakıcı şöyle devam etti:

"Bize liderlik edecek, vizyon sahibi, ülkenin kaderini olumlu yönde değiştirecek hükümetlere ihtiyaç olduğu ortadadır. Vergi reformu, Tarım reformu, Kamu reformu, Faiz Yasası, Genel Sağlık Sigortası, Polisin Sivile Bağlanması gibi yapılması gereken önemli işler vardır. İktidara gelecek siyasi partinin ve başkanının yürekli ve vizyonu olan insanlar olması gerekir. Elini taşın altına koyacak geçmişi temiz yönetimlere ihtiyaç vardır."

Kıbrıs tarihinde polisin sivile bağlanması için ilk yasa önerisi veren kişinin kendisi olduğunu, ancak reddedildiğini aktaran Çakıcı, “Anayasa değişikliği olduğunu savunan ancak o günlerde yasa teklifi gelmesi nedeniyle karar vermek durumunda kalan CTP'nin öneriye destek verdiğini, UBP ve DP'nin ise reddettiğini” söyledi. Çakıcı, böyle giderse bırakın muhtar olmayı, bekçi bile olunamayacağını belirterek şöyle devam etti:

“Eğer kendi ekonominizi idare etmezseniz, kendi ülkenizi yönetecek erkler elinizde değilse, devlet olamazsınız. Bize bunları değiştirecek yürekli siyaset insanları lazımdır. Bunlar yoksa yasalarınız düzgün olsa bile uygulanmaz. Seçimlerimizde maalesef düzgün ve yürekli duruş çoğunlukla kaybediyor. Kaybedilen şahıslar değil, siyasi duruştur. Ülkede çok sorun var. TKP-YG olarak sorunların üzerine giderek değiştirmek için uğraşacağız. 2018 seçim döneminde halk için ne söylediysek aynısını söylemeye devam edeceğiz."

