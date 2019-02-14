Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Yerel iş gücünün desteklenmesi amacıyla hazırlanan ve özel sektör çalışanlarının sendikalaşması yanında çalışanlara ek maaş desteği verilmesini” içeren tüzükle ilgili Partisinin tespit, görüş ve iddialarını açıkladı.

Çakıcı’nın açıkladığı TKP Yeni Güçler’in tespit, görüş ve iddiaları şöyle:

“1-Yerli İstihdamı Destekleme Fonu yabancı uyruklu çalışanı olan işverenlerin yapmak zorunda oldukları katkı ile devlet bütçeden yapılan katkılardan oluşturulan bir fondur .

2-Yerli istihdamı destekleme fonu 10 yıldır vardır ve genellikle işverenler lehine kullanılmaktadır.

3-Bu fonun sahibi tüzükle kriterleri belirlenen yerli çalışanlar ve işverenlerdir. Mevcut haliyle fondan işverenler yararlanıyor. Yapılması öngörülen değişiklikle işçiler de yararlanmaya başlayacaktı.

4-Bazı işveren örgütlerinin, fonun kendileri tarafından kullanılmasını talep etmesi ise kabul edilebilir değildir. Bu talep, işçilerin fondaki haklarını gasp etmek anlamı taşımaktadır.

5-Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının fonunun kullanımıyla ilgili yapmayı planladığı tüzük değişikliği ile hem yerli işgücünü desteklemek hem de sendikalaşmayı teşvik etmeyi hedeflediği görülmektedir.

6-Söz konusu değişiklik önerilerinde en önemli nokta 2 yıl süreyle yapılması öngörülen maaş katkısı değil sendikalaşmanın teşvik edilmesidir. Özel Sektörde sendikalaşmanın teşvik edileceği hususu 4’lü koalisyon hükümetinin programında da vardır.

7-Hükümet ortakları kendi hükumet programlarında yer alan öneriyi bakanlar kurulunda onaylamamışlardır. Böylelikle 4’lü koalisyon hükümeti özel sektör çalışanlarının yanında olmadığını bir kez daha göstermiştir.

8-Özellikle hükümetin büyük ortağı olan CTP bir kez daha çalışanın yanında olmadığını göstermiştir.

9-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi ‘Zeki Çeler’in önerisi’ olarak kalmış, TDP dahi kurumsal olarak öneriye sahip çıkamamıştır.

10-Eğer, CTP gibi TDP’de bu hükümetteki ortaklarıyla anlaşamıyor ve ‘sin da gülle geçsin’ anlayışı ile suskun bir şekilde bakanlık koltuklarında oturmaya devam ediyor ise, bu ilkesiz siyaset anlayışında yok olup gidecektir.

11-CTP ve TDP’nin bu hükümette devamı artık bu tartışmalar sonrasında sorgulanır hale gelmiştir. Çalışanların haklarını koruyamayan bu partilerin bakanlarının hükümetteki varlık sebepleri sorgulanmalıdır. Özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasını teşvik eden bir öneri 4’lü koalisyon içerisinde engelleniyorsa emeğin yanında olduğu iddiasında olan bakanlar istifa etmelidirler. İstifa etmeyenler yalnızca koltuk sevdalısı bir konumdan öteye gidemezler.

12-Çalışanlar UBP ve DP gibi partilerin hükümet dönemlerinde yeterince ezilmiş, hakları budanmıştır ve sömürülmüştür. Maalesef hükümetler içerisindeki kendine sol diyen partiler de tüm bunlara seyirci kalmış ve emekçinin yanında duramamışlardır. Bugün de halen duramadıklarını bir kez daha göstermişlerdir.

13-Çalışanların sendikalaşmasının teşviki, hakça bir yaşam ve çalışanların refah düzeyinin artırılması bugün temel hedef olmalı ve bu amaçla mücadeleden çekinilmemelidir”.