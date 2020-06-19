Çaldığı köpekleri satan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri aranıyor

Kalkanlı’da Fikret Akmandor’a ait ağıldan iki küçük kangal cinsi köpekleri çalarak satan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri aranıyor.

Polis bültenine göre, Kalkanlı'da geçtiğimiz pazartesi 15.00 sıralarında Fikret Akmandor'a ait ağıldan Kangal cinsi bir buçuk aylık iki yavru köpek çalındı.

Polisin hırsızlıkla ilgili ileri soruşturmasında R.M (E-36) ve M.T’nin (E-22) köpekleri çaldıktan sonra başka bir şahsa 400 TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettikleri tespit edildi.

Mesele ile ilgili olarak R.M tutuklandı, M.T ise aranıyor.