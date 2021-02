Çalıntı haber ve içerikler ile ilgili yasal süreç başlatılacak

Kıbrıs Türk Basın sektöründe örgütlü sendika ve dernekler, genelde Kıbrıs Türk basınının ve özelde internet gazeteciliği yapan medyanın “emek ve haber hırsızlığı” başta olmak üzere ciddi bir tehdit altında olduğunu ve buna “daha fazla göz yummamak için birlikte hareket etme” kararı aldığını açıkladı.

Gazeteler ile basın emekçilerinin emeğinin sömürülmesine, üretimlerinin çalınmasına ve yarattıkları değerler üzerinden haksız kazanç elde edilmesine karşı durma konusunda kararlıklarını bildiren basın örgütleri, çalıntı haber ve içerikle ilgili yasal süreç başlatma ve ifşa etme dahil olmak üzere belli prensipler altında örgütlü mücadele vereceklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Basın-Sen, Bay-Sen, Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Haber Kameramanları Derneği, KTAMS, Dev-İş tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, “Genelde Kıbrıs Türk basını, özelde internet gazeteciliği yürüten medyamız “emek ve haber hırsızlığı” başta olmak üzere ciddi bir tehdit altındadır. Buna daha fazla göz yummamak için Kıbrıs Türk Basın Örgütleri olarak birlikte harekete geçme kararı alınmıştır. Gazetelerimizin ve basın emekçilerinin emeğinin sömürülmesine, üretimlerinin çalınmasına ve yarattığımız değerler üzerinden haksız kazanç elde edilmesine karşı durmak konusunda kararlıyız” denildi.

“Çağımızın gereği olan dijitalleşmeyi, hedef kitlelere daha hızlı ve yaygın ulaşmak için bir fırsat ve yatırım gerekliliği olduğunun bilincindeyiz” ifadesine yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu süreçte ülkemizdeki başıboşluk ve etik yoksunluğunu fırsat bilerek ‘internet medyası’ adı altında hiçbir kurumsal yatırım, üretim ve istihdam yaratmayan onlarca yeni adres türediği görülmektedir. İnternet gazeteciliğine yönelik yeni medya sürecini saygıyla selamlarken, çalıntı haberlerle kirlilik yaratanları onaylamamız mümkün değildir.”

Açıklamada, “Gazetecilerin günler ya da saatlerce süren araştırma ve uğraşlar sonrası hazırladıkları haberlerin, yayınlandıktan dakikalar sonra bir başka internet sitesinde noktası virgülü hatta tashih hatalarına varıncaya kadar kopyalanıp, yayınlanmasını tarif edecek tek kelimenin ‘hırsızlık’ olduğu” belirtildi.



Sekiz örgüt, haberden alıntı yapacak veya tüm haberi kullanacak internet sitesinin ilgili haberin sadece ilk cümlesini kullanıp haberin geçtiği siteye direkt link vermesi çağrısında da bulundu.Açıklamada, Kıbrıs Türk Basın örgütleri olarak beş ana prensip altında birlikte hareket etme ve bu alandaki örgütlülüğü güçlendirme kararı aldıklarını belirterek, şöyle denildi:“1- Çalınan her haber ve içerik ile ilgili ayrı yasal süreç başlatmak ve bu süreçleri ısrarlı bir şekilde takip etmek. KKTC mevzuatında bulunan Fasıl 264 Telif Hakkı Yasası’na aykırı tüm girişimlerin hukuk önünde takipçisi olmak.2- Çalınan her haber ve içeriği, çalan her kuruluşu etkili bir şekilde ifşa etmek, ayrıca çalıntı haber kullanan sitelere reklam veren kurum ve kuruluşları bu yönde bilgilendirmek.3- KKTC ‘Bilişim Suçları Yasası’nın 15’nci maddesi uyarınca künyesi, sahibi, yönetimi, geçerli telefon numarası ve adresi özetle hiçbir iletişim bilgisi ya da kurumsal ekibi olmayan gazetelere yönelik gerekli hukuk mücadelesini yürütmek. Bu alanda yapılan ticari faaliyetlerin de Maliye bünyesinde takibi için girişim yapmak.4- Medya takip ajanslarının, “medya takibi” ismi altında, hiçbir telif ücreti ödemeden fikri eserlerimizi kullanarak bunun üzerinden gelir etmelerini engellemek.5- Sivil toplum örgütleri nezdinde çalışma grupları oluşturmak ve örgütlü bir şekilde mücadele etmek.”