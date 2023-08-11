Çalıntı kredi kartından 3,6 milyon TL çeken şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da çalıntı kredi kartını kullanarak sahtekarlıkla yaklaşık 3, 6 milyon TL temin eden bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 23 – 30 Temmuz tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde, İ.K.’nin (E-50) çalıntı olduğuna inanılan kredi kartı numara ve şifrelerini, dolandırmak kastıyla kart sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde ettikten sonra, kendi iş yerindeki pos cihazının mail order sistemi ile toplam 3 milyon 617 bin 166 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği ve kart sahiplerine ait olmayan 8 sahte fatura düzenleyip, bankaya vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

İ.K. tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

-Polis 42 yaşındaki Tokmak’ın arandığını duyurdu

Polis dün evinden ayrılarak geri dönmeyen ve kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin 42 yaşındaki Leyla Tokmak’ın arandığını duyurdu.