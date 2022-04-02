Çalışan başına 500 tl’lik primi devlet üstlenecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu, işveren katkı payının yüzde 65’ini karşılamak için primleri devletin üstleneceğini belirterek, bunun her çalışan başına 500 TL olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, amaçlarının, işsizliği önlemek, işverene katkı anlamında çalışan başına 500 TL’lik bir sigorta katkısıyla prim ödeme anlamında muafiyet sağlamak olduğunu kaydetti.

Halktan biraz sabır ve mühlet talep eden Başbakan Sucuoğlu, sıkıntılarla mücadele ettiklerini belirterek, 2 yıldır pandemiden dolayı yorgun bir maliye ve ekonomiye rağmen pes etmeyen hedef odaklı bir hükümet olduğunu vurguladı.

Başbakan Sucuoğlu başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Toplantı sonrasında alınan kararları Başbakan Sucuoğlu açıkladı.

Dün Başbakanlık önünde demokratik bir hak olan bir eylem düzenlendiğini belirten Sucuoğlu, “Son dönemde pahalılık, ekonomik daralma ve bunun insanlarımıza yarattığı sıkıntıların bir şekilde ifadesiydi. Gayet olgun, barışçıl ve Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir şekilde sonlanmıştır. Dolayısıyla bu demokratik hakkı tabi ki kullanacaktır insanlarımız” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 yıldır pandeminin devam ettiğini dile getiren Sucuoğlu, pandemiye bağlı ekonomik anlamda sadece KKTC’de değil hemen hemen dünyanın 190 ülkesinde mücadelenin devam ettiğini kaydetti.

Mutasyon nedeniyle daha kabul edilebilir, daha az semptomlu vakalar olduğunu ve hastaneye yatış sürelerinin de azaldığını ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Ama sonuçta ekonomiyi etkilemeye devam ediyor” diye konuştu.

Kendilerinin hükümete geleli 35 veya 36 gün olduğunu ifade eden Sucuoğlu, hükümete geldikleri günlerde dünyayı olumsuz yönde etkileyen Rusya-Ukrayna savaşının başladığına işaret ederek, bunun pandemiden öte çok daha ciddi ekonomiye ve yaşama etkisi olduğunu dile getirdi.

Bunların en önemlilerinin ham maddeye ulaşma, temel gıda maddelerindeki sıkıntı ve petrol fiyatları olduğunu ifade eden Sucuoğlu, dövizin kademeli olarak yükseldiğini de belirtti. KKTC’de en büyük ve kara delik olarak gördüğü sıkıntının enerji olduğunu kaydeden Sucuoğlu, akaryakıt fiyatlarının 5-6 ay öncesine göre ikiye katlandığını vurguladı ve bunun KKTC hükümeti ve maliyesine ciddi bir külfet getirdiğinin altını çizdi.

Sıkıntıların ekonomik anlamda devam ettiğini dile getiren Sucuoğlu, özellikle petrol fiyatlarında son günlerde gerileme söz konusu olduğunu ifade ederek, savaşın da bitmesiyle belli düzeyde ekonomik anlamda rahatlama sağlanacağını söyledi.

Özellikle özel sektörde; ciddi boyutta beklentileri olduğu mart itibarı ile yoğunlaşarak açılacağını tahmin ettikleri turizmin de bekledikleri şekilde gitmediğini dile getiren Başbakan Sucuoğlu, bunun sebebinin savaşın ve 2 yıllık pandeminin etkisi olduğunu kaydetti.

Sadece KKTC’de değil tüm dünyada özellikle turizmle ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu kaydeden Başbakan Sucuoğlu, dünyanın artık küçük bir global köy olduğunu belirtti.

Dünyada ortaya çıkan bir sıkıntı, gerginlik ve savaş halinin KKTC’yi dahi ciddi boyutta etkilediğini dile getiren Sucuoğlu, bütün kavga ve mücadelelerinin, bu etkilerin azaltılarak, halka yansıtılması çerçevesinde neler yapabileceği olduğunu vurguladı.

“Elden gelen imkanlar çerçevesinde yapılıyor” diyen Başbakan Sucuoğlu, rahatlama için yapılacak önerileri değerlendirmeye açık olduklarını vurguladı.

Politikada da, yaşamda da en kolay şeyin eleştiri olduğunu kaydeden Sucuoğlu, eleştirinin çok kolay yapılabileceğini ifade ederek, “Önemli olan eleştirinin altında öneriyi de sunabilmektir. Burada görebildiğimiz bizim şu ana kadar sadece eleştiri vardır” dedi.

Böyle bir öneri olmadığını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, “Varsa başımızın üstüne… Kimden gelirse gelsin hiç sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Eleştiri ve toplumu germenin daha sıkıntılı sosyal sıkıntılar yaratacak bir süreci başlatabileceğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Çok dikkatli olmamız lazım. Sorumluluk sahibi olmamız gerekir. Konuşurken, bir şeyi söylerken en az 3-4 defa düşünmemiz gereken bir sürecin içindeyiz” şeklinde konuştu.

“Gerginlik ve ekonomik sıkıntı bu süreçte bizleri de herkesi de geriyor” diyen Sucuoğlu, daha sağduyulu, toplum kutuplaştırma değil tam tersine gerginliği ortadan kaldırma veya yumuşatma anlamında neler yapılabileceğinin önemini belirtti. Bunun iktidarın görevi olduğu kadar muhalefetin de görevi olduğunu dile getiren Başbakan Sucuoğlu, son dönemlerde mecliste ve komitelerde yaşanan gerginliğin sahaya yansıtılmak istendiğini kaydederek, “Bu doğru bir şey değildir” dedi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI…

“Arkadaşlarımızı sağduyuya ve gerginliği artırıcı değil, azaltıcı giderici söylemlere davet ediyorum” çağrısında bulunan Başbakan Sucuoğlu, kısa vadeli önerilere açık olduklarını yineledi.

Ekonomik örgütlerle haftada 2 toplantı yaptıklarını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu’na bunun yasallaşması için bir önerge getirdiklerini belirterek, bunun Salı günkü Bakanlar Kurulu’nda geçeceğini söyledi.

Bu kararın ekonomik örgütlerle görüş birliğine vardıkları önerilerin ne kadar değerli olduğu ve Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğinin göstergesi olacağını ifade eden Başbakan Sucuoğlu, yaptıkları toplantıda aldıkları kararları çok ciddiye aldıklarını vurguladı.

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları çalışan iş gücünün korunması ve işverenin de elini kolaylaştırmak için yüzde 11 olan işveren katkı payının yüzde 65’ini karşılamak için primlerini devletin üstleneceğini açıklayan Başbakan Sucuoğlu, bunun her çalışan başına 500 TL olduğunu söyledi.

Amaçlarının, işsizliği önlemek, işverene katkı anlamında çalışan başına 500 TL’lik bir sigorta katkısıyla prim ödeme anlamında muafiyet sağlamak olduğunu kaydeden Başbakan Sucuoğlu, bu kararın Bakanlar Kurulu’nda geçirildiğini belirtti ve hayırlı olmasını diledi.

İş gücünü korumak, artırmak ama azaltmamak hedefinde olduklarını ifade eden Sucuoğlu, işverene yapılacak katkının Bakanlar Kurulu’nda oy birliğiyle alındığını söyledi. Sucuoğlu, kararın büyük bir ihtimalle Pazartesi günü pratikte uygulamaya konulacağını bildirdi.

HAL YASASI İLERLEYEN GÜNLERDE MECLİS’E SEVK EDİLECEK

Başbakan Sucuoğlu, uzun yıllardır uğraşılan ve bir türlü sonuca varılamayan yerel yönetimler reformu gibi Hal Yasası hakkında yapılan uzun değerlendirme sonucunda son rötuşları yaparak, yasayı ilerleyen günlerde Meclis’e sevk etme kararını aldıklarını açıkladı.

Hal Yasası’nın üretimin denetlenmesinin en önemli bacaklarından bir tanesi olduğunu belirten Sucuoğlu, bunu yasallaşması için Meclis’e taşıyacaklarını söyledi.

Yerel yönetimlerle ilgili de yavaş yavaş son aşamaya geldiklerini dile getiren Sucuoğlu, komitede yoğun görüşmelerin devam ettiğini ve gelecek hafta Çarşamba itibarıyla görüşmelerin devam edeceğini kaydetti. Sucuoğlu, nisan ayının ortasında komitenin görevini tamamlaması temennisini dile getirdi.

“BELEDİYE ÇALIŞANLARININ HİÇBİR HAKKI GERİYE GÖTÜRÜLMEYECEK”

Burada amacın belediyelerin birleştirilmesiyle özellikle borç yükü, kısa dönemde girilecek çok ciddi mali sıkıntıların bir ölçüde engellenmesi ve çözüm üretmek olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, hiçbir çalışanının ne mali ne hakları anlamında geriye bir adım atılmayacağını vurguladı.

Belediye çalışanlarının hiçbir hakkının geriye götürülmeyeceğinin altını çizen Başbakan Sucuoğlu, bu konuda belli çevrelerin yanlış yönlendirmesi olduğunu kaydetti.

Belediye sendikalarıyla da çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Sucuoğlu, belediye çalışanlarının haklarının daha da düzeltilmesi için her türlü adımı atacaklarını kaydetti. Kararlı olduklarını ifade eden Başbakan Sucuoğlu, statükoyu kıracaklarını belirtti.

Göreve gelirken radikal kararlar alacaklarını söylediklerine işaret eden Sucuoğlu, “Bu radikal kararlar ilk etapta hoş duyulmayabilir ama sonunda bu kararlarla KKTC ayakları üzerinde durabilen bir cumhuriyet haline gelecektir. Amacımız ve hedefimiz de budur” dedi.

“HÜKÜMETİN BU ŞEKİLDE HIRPALANMASI, YIPRATILMAYA ÇALIŞILMASI ANLAŞILIR DEĞİL”

10 ile 12 aylık bir süreye ihtiyaçları olduğunu belirten Sucuoğlu, bunun bir günde olacak iş olmadığını vurgulayarak, “10 ile 12 ay sonra arzu ettiğimiz noktada değilsek bize hesabını sor. Ne gerekirse de biz zaten yaparız. Ama 35 gününü doldurmamış bir hükümetin bu şekilde hırpalanması, yıpratılmaya çalışılması anlaşılır değil” ifadelerini kullandı.

“YERLİ-YERSİZ ELEŞTİRİLER YAPILMAYA DEVAM EDİYOR”

Her hükümete verilen sürenin 100 gün olduğunu dile getiren Sucuoğlu, kendileri hükümete geldikten sonra ciddi gerginlikler olduğunu ve yerli-yersiz eleştiriler yapılmaya devam edildiğini kaydetti.

Gerginliğin kendilerini üzebilecek noktaya gelmesi endişesinde olduklarını kaydeden Sucuoğlu, “Bizim şu aşamada gerginlik yaratmaya, halkta kutuplaştırma yaratmaya değil bu ekonomik krizden nasıl kurtuluruz, nasıl çözüm üretiriz bunların arayışı içinde olmak zorundayız dar imkanlara rağmen” şeklinde konuştu.

“Hiç kimse hayal kurmasın, pembe bulutlar üzerinde de uçmasın, afaki konuşmalar da yapmasın” diyen Başbakan Sucuoğlu, gerçekleri halkla paylaşacaklarını ve ne yapılabileceğini de şeffaf bir şekilde anlatacaklarını söyledi.

İşveren katkısının çok ciddi bir adım olduğunu dile getiren Sucuoğlu, 500 TL’nin küçümsenecek bir rakam olmadığını, istihdam konusunda bunun ciddi bir artı getireceğini kaydetti.

“SANAL BET YASASI HAZIRLANDI”

Sanal Bet Yasası’nın da hazırlandığını, gelecek hafta son çalışmaların yapılarak, ilerleyen süreçte bunun da ortaya konulacağını söyledi. Bu sektörde maliyeye herhangi bir katkı olmadığına dikkat çeken Sucuoğlu, yasallaştırılmasıyla maliyeye ciddi bir katkı sağlanacağını söyledi.

Gelir getirici çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Sanki şu anki hükümet 6 aydır veya 1 yıldır hükümetteymiş gibi bir tavır var” diyerek, sabır, zaman ve bu kritik süreçte anlayış istediklerini dile getirdi.

“Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diyen Sucuoğlu, “Halkımız bize bu süreyi versin. Bu sürenin sonunda biz gereken hesabı vereceğiz, vermekten kaçınma söz konusu değil” vurgusu yaptı.

İlerleyen süreçte atılacak adımlarla yavaş yavaş bir rahatlama geleceğini kaydeden Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile hazırlanan ekonomik protokolün gelecek hafta bir aksilik olmazsa sonuçlanarak, imzalanması temennisini de dile getirdi.

Bunun reform ve yeni yasal düzenlemeler ve açılımlar anlamında büyük katkı sağlayacağını ifade eden Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin çalışmalarına devam ettiğini, bitince, görüşmeler yapmak üzere gidilerek, imzanın atılacağını söyledi.

Halktan biraz sabır ve mühlet talep eden Başbakan Sucuoğlu, sıkıntılarla mücadele ettiklerini belirterek, 2 yıldır pandemiden dolayı yorgun bir maliye ve ekonomiye rağmen pes etmeyen hedef odaklı bir hükümet olduğunu vurguladı.