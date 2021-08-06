"Çalışanın darp edilmesini kınıyoruz"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, iki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çalışanının görevlerini yaptıkları için işveren temsilcileri tarafından darp edildiğini belirterek bunu kınadı.



Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) üyesi iki KIB-TEK çalışanının görevini yerine getirdiği için darp edilmesinin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, bu suçu işleyenlerle ilgili yasal işlem başlatılmasını talep etti.Bıçaklı, “Aylarca KIB-TEK’ten enerji kullanacaksınız, kullandığınız enerjiyi gününde ödemeyeceksiniz ve borcunuzdan dolayı enerjinizin kesilmesi için amirleri tarafından görevlendirilen, görevini yerine getiren çalışanları darp edeceksiniz bunu asla kabul etmiyoruz” dedi.