"Çalışanın darp edilmesini kınıyoruz"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, iki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çalışanının görevlerini yaptıkları için işveren temsilcileri tarafından darp edildiğini belirterek bunu kınadı.
Bıçaklı, “Aylarca KIB-TEK’ten enerji kullanacaksınız, kullandığınız enerjiyi gününde ödemeyeceksiniz ve borcunuzdan dolayı enerjinizin kesilmesi için amirleri tarafından görevlendirilen, görevini yerine getiren çalışanları darp edeceksiniz bunu asla kabul etmiyoruz” dedi.