"Çalışanlar ödenmedi"

Kıbrıs Türk Ofis, Banka , Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), 4 gün geçmesine rağmen hala 70 Cypfruvex çalışanının kasım ayı maaşlarının ödenmediğini belirterek, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı eleştirdi.



BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada,“ Sendika olarak, yine yetkili makam bulamıyoruz. Bu ülkenin ilgili bakanlıkları 70 çalışanın derdine çare bulamıyorsa, her ay ayni sıkıntıyı çekiyorsak, defalarca sıkıntılarımızı KKTC Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Enerji Bakanına bildirip de çare bulamıyorsak bütün kamu görevlileri ödendiği bir ortamda Cypfruvex Ltd. çalışanları neden ödenmiyor? “sorusunu sordu.